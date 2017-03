9 mars 2017

Annulation de «Djihad» : prudence malvenue

Abasourdi. Il y a de quoi. On apprend qu’à Québec, la vingtaine de représentations prévues à l’automne de la pièce Djihad que j’avais eu le grand plaisir de voir en octobre dernier, ont été annulées.



Il parait que des écoles qui avaient retenu la pièce se sont désistées. Pas le bon moment, pas le bon timing. Voyons donc. Tout comme Ismaël Saidi, on s’explique mal pourquoi on a torpillé ces représentations.



Première question. Est-ce que les gens qui ont pris cette décision ont vu la pièce ? Tout juste un extrait ? J’en serais fort étonné. Si ces décideurs avaient vu la pièce comme moi, ils auraient constaté qu’elle s’adapte à tous les contextes, et surtout parce ce qu’elle est suivie de commentaires et d’explications très bien faits par Ismaël Saidi, on en ressort enrichi et mieux équipé pour faire la part des choses. Surtout après le tragique événement du 29 janvier dernier, je suis convaincu qu’Ismaël Saidi aurait été capable de contextualiser intelligemment son message et de montrer justement que la radicalisation n’est pas que d’un côté.



Mais non, on a eu peur de se fier à l’intelligence des gens. Et ce sont des directions d’école qui auraient été à l’origine de cette décision ?



Quand on pense que cette pièce est jouée en Europe devant tous les publics, qu’ils soient athée, chrétien ou musulman. Et nous, pour d’incompréhensibles motifs, on en sera privé.



Dans cette affaire, on prétend vouloir protéger la sensibilité des musulmans. Lors de la présentation d’octobre dernier, il y avait pas mal de participants de confession musulmane. Les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, de l’aéroport de Bruxelles n’étaient pas loin. Personne n’a rouspété. Aucun commentaire négatif, au contraire. Que des éloges et surtout une utilisation des enseignements de la pièce par tous ceux et celles qui travaillent à combattre la radicalisation, que ce soit celle des suprémacistes blancs, celle du tueur du 29 janvier ou celle de radicaux musulmans.



On veut protéger la sensibilité des musulmans ; ceux que je connais sont loin d’avoir eu des parcours dans la ouate et seront peut-être les premiers, tout comme Ismaël Saidi, à ne pas comprendre une pareille décision.



Quand le politically correct se déguise en moumounerie, voilà ce que cela donne.

Québec, le 8 mars 2017

Le monde de Sophie

Sur ses comptes Instagram et Facebook, Sophie Grégoire a soulevé toute une gamme de commentaires en invitant ses lecteurs à « célébrer les garçons et les hommes qui nous encouragent à être qui nous sommes vraiment » dans le cadre de la Journée internationale des femmes, son message s’accompagnant d’une photo où on la voit tenir la main de son époux, le premier ministre Justin Trudeau.



Force est de constater que la voie qu’elle emprunte pour souligner la Journée internationale des femmes est pour le moins « originale ». À mon sens, la conjointe du premier ministre a raté le coche en éludant les iniquités salariales entre les hommes et les femmes qui persistent encore depuis l’instauration de la Loi sur l’équité salariale votée il y a 20 ans, et en utilisant la seule journée de l’année destinée à la cause des femmes pour célébrer les hommes.



Il appert que les astres ne tournent pas dans le sens de l’histoire dans le merveilleux monde de Sophie, où les stéréotypes prévalent sur les luttes relatives à l’équité salariale qui persistent encore aujourd’hui entre les hommes et les femmes… Pourtant, comme dirait Justin, nous sommes en 2017 !

Québec, le 8 mars 2017