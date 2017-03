Première audition sur les ingérences russes le 20 mars au Congrès

Photo: Win McNamee Agence France-Presse

Washington — Une première grande audition publique sur les tentatives d’ingérences russes dans la campagne électorale américaine de 2016 aura lieu le 20 mars au Congrès, a annoncé mardi le président de la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, Devin Nunes. Les plus hauts responsables du renseignement américain de l’administration Obama seront interrogés par les parlementaires sur l’affaire qui empoisonne le début du mandat du président Donald Trump, qui a nié toute collusion avec Moscou avant l’élection de novembre. L’ancien directeur du renseignement, James Clapper, l’ancien patron de la CIA, John Brennan, ainsi que l’actuel directeur de l’agence d’espionnage NSA, Mike Rogers, et le directeur du FBI, James Comey, participeront. Le périmètre de l’enquête de cette commission inclut les piratages du parti démocrate, attribués par Washington à Moscou, les fuites d’informations classifiées dans la presse, et d’éventuels contacts entre des responsables russes et l’entourage du milliardaire républicain. L’accusation-choc par Donald Trump, le week-end dernier, que Barack Obama avait placé la Trump Tower sur écoutes devrait également être au menu. L’allégation a été démentie par l’entourage de l’ex-président démocrate. D’autres commissions du Congrès, notamment celle du Renseignement au Sénat, enquêtent également sur les ingérences russes, mais aucune audition publique n’a été organisée à ce jour.