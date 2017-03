8 mars 2017

Une journée à souligner

La Journée internationale des femmes, le 8 mars, a été reconnue par l’ONU en 1977. Cette journée de manifestation et de célébration est maintenant le symbole des luttes pour la condition féminine à travers le monde. Si dans certains pays les femmes sont pratiquement l’égal des hommes, il n’en est tristement rien dans tous les pays où les conditions de vie des femmes sont misérables. Si le mouvement féministe a eu des succès de par le monde, c’est grâce aux luttes acharnées de femmes courageuses qui ont travaillé à l’épanouissement des femmes dans toutes les sphères de l’activité humaine. Bravo, et bonne continuité aux femmes de par le monde dans leur dur combat pour l’égalité des sexes !

Gatineau, le 7 mars 2017

Merci Mesdames

Pourquoi une Journée internationale des femmes ? Parce qu’il y avait injustice par rapport aux conditions salariales et sociales des femmes ici au Québec et ailleurs. Mon médecin de famille est une femme. Elle forme avec deux autres femmes médecins de profession, une pharmacienne et une infirmière une équipe des plus unies, qui s’occupe très bien de ma santé. Ma dentiste est aussi une femme, je trouve qu’elle travaille bien. Dans les universités qui forment de médecins, les femmes dépassent leurs collègues masculins. Je ne suis pas surpris de cette réalité et je suis heureux d’y participer un peu. N’allez pas croire que je suis un homme rose pour autant. J’ai plutôt une réputation de macho. Mais avec l’âge, je me bonifie et force est d’admettre que dans bien des secteurs de ma vie quotidienne, les femmes nous devancent. Aujourd’hui, je veux remercier ma mère, la première femme que j’ai aimée, ma fille, mère de quatre enfants, de la belle complicité qui nous unit. Il y a ces femmes avec qui j’ai partagé ma vie. Malgré mon orgueil de mâle, je dois reconnaître que toutes étaient plus fortes que moi, elles savaient séparer le vrai du faux et reconnaître l’essentiel. Je ne veux pas ici dénigrer les hommes : ils n’ont pas que des défauts. Mais là où l’homme crie, la femme d’une voix douce suggère et est beaucoup plus efficace. Puisque nous sommes le 8 mars, je veux souligner le travail, la décence et la recherche de vérité de la femme qui m’a le plus impressionnée depuis quelque temps : Manon Massé de Québec solidaire.

Sherbrooke, le 7 mars 2017

Cruci-fiction patrimoniale

En quoi la représentation de Jésus, cloué sur une croix par les Romains il y a plus de 2000 ans, quelque part au sud de la Méditerranée, est-elle un objet patrimonial proprement québécois ? On pourrait peut-être le suggérer comme faisant partie du patrimoine mondial, au même titre que la statue du Bouddha ou le symbole taoïste du Yin-Yang. Mais pourquoi s’approprier le crucifix pour meubler notre patrimoine ? Sommes-nous incapables de nous identifier et de nous reconnaître dans des symboles propres à notre terroir géographique, historique et socioculturel ? Quelque part, je trouve que l’identification à ce symbole de mort et de sacrifice de soi illustre clairement le chemin (de croix ?) qu’il nous reste à parcourir avant d’aboutir à notre naissance comme peuple digne et responsable. Avant de ressusciter de la mort, il faut avoir vécu. Qu’est-ce qu’on attend, comme peuple, pour risquer notre vie vers la lumière ? À « pogner le fixe » sur notre passé religieux, on fait dans la procrastination. Au lieu de passer à l’incarnation d’une vision inspirante de notre avenir, on stagne.

Jean-Pierre Marcoux

Sherbrooke, le 6 mars 2017

La limite de 100 000 $ au municipal

Le seuil minimal requis de 100 000 $ pour octroyer un contrat sans appel d’offres au municipal est un faux problème. De toute façon, tout se passe à l’insu des contribuables. En 2017, à l’aire du numérique, le gouvernement devrait exiger que les municipalités se dotent d’un système de données ouvertes, quitte à aider les petites municipalités. De la même façon, les milliers de dollars pour publier les avis dans les journaux, c’est du gaspillage, par exemple les 80 000 $ dépensés à cette fin par le maire de Saint-Jérôme pourraient être utilisés pour diffuser les assemblées du conseil et de l’exécutif sur le Web. Comme à Gatineau, ouvrir au public et sur le Web la commission qui prépare le budget. Souvent, le budget est adopté lors d’une séance extraordinaire en moins de 30 minutes.

Le 7 mars 2017