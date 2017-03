C’est le 8 mars, et les initiatives liées à la Journée internationale des femmes se multiplient. Pour marquer symboliquement le coup, les « héritières du suffrage » se pointent aux Communes aujourd’hui, soit 338 femmes, une par circonscription du pays.



Kim Campbell, seule et unique première ministre fédérale de l’histoire du Canada (pendant quelques mois en 1993), est l’une de ces déléguées spéciales. Elle prendra la parole au nom de toutes. Les chefs des partis suivront.



On attend aussi une annonce en matinée du premier ministre Trudeau et le dépôt d’un projet de loi, toujours en rapport à des sujets qui touchent les femmes.





La candidate libérale en prévision de l’élection fédérale partielle de Saint-Laurent sera choisie ce soir. L’ex-ministre provinciale Yolande James fait la lutte contre deux autres femmes, l’enseignante Emmanuella Lambropoulos et la fiscaliste Marwah Rizqy.



La candidature du maire de l’arrondissement, Alan de Sousa, a été écartée la semaine dernière. Il a reproché au PLC de lui avoir bloqué le chemin pour favoriser Mme James.



L’élection aura lieu le 3 avril. Le scrutin doit désigner un remplaçant à l’ex-ministre Stéphane Dion, qui a quitté la vie politique après avoir été remplacé aux Affaires étrangères par Chrystia Freeland.





Les championnats du monde de ski acrobatique débutent à Sierra Nevada, dans le sud de l’Espagne. Dix représentants de l’équipe canadienne se sont qualifiés pour différentes épreuves.



Mikaël Kingsbury tente un doublé avec une première victoire ce matin. Le skieur aux 63 podiums en coupe du monde a fait chou blanc jusqu’ici dans les montagnes espagnoles.



Chez les femmes, Justine Dufour-Lapointe va tenter dans les prochains jours de rester sur sa lancée victorieuse après les deux médailles récoltées à la dernière étape, en Chine. La jeune athlète québécoise a connu une saison en dents de scie.





Finalement, un non-événement : la rencontre à trois prévue en France entre Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon n’aura pas lieu aujourd’hui.



Le meeting envisagé pour faire front commun symboliquement autour du candidat des Républicains à la prochaine présidentielle aurait été jugé inutile et « sans objet » par le clan Juppé. Le parti de droite a décidé lundi de soutenir son candidat fortement ébréché par des soupçons d’emplois fictifs en faveur de sa femme et de leurs enfants.



Des tête-à-tête entre les trois ténors sont maintenant au programme en lieu et place du sommet annulé. Il reste 45 jours de campagne avant le premier tour. Le temps pour François Fillon de reconstruire son équipe, ressouder ses troupes et attendre le rendez-vous programmé avec la justice, puis celui avec les urnes…