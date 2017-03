7 mars 2017

À propos de la fermeture du YMCA Guy-Favreau

Bonjour Monsieur le Premier Ministre du Canada,

Je fréquente un centre sportif afin d’être en santé physique et mentale. Cela est très bon pour moi, et aussi pour le Canada. Mais voilà que j’apprends que le YMCA Guy-Favreau fermera ses portes parce que mon gouvernement ne peut plus lui fournir les espaces.

Je ne sais pas compter, mais le grand bien que prodigue le YMCA est sûrement bénéfique pour l’économie. Le YMCA n’est pas un centre chic et de bon goût pour les gens qui ont les bons shorts pour faire les bons mouvements (mais ils y sont les bienvenus). C’est simplement un lieu rempli de vérité, avec des vraies personnes du quartier (chinois), des enfants des garderies avoisinantes, et des gens qui travaillent dans les bureaux (du gouvernement) ou à l’hôpital à côté.

Le YMCA permet à toutes ces personnes de rester actives physiquement et socialement. Il me semble que le lien entre prendre soin de sa santé et « coûter moins cher au système » est démontré et devrait être une valeur assurée. Et puis fermer le YMCA c’est un terrible pied de nez à la communauté chinoise : toutes ces personnes âgées qui fréquentent le YMCA depuis des années, où iront-elles ? Fermer le YMCA, c’est laisser tomber la communauté chinoise, et cela me fait honte. Il faut des lieux pour le vivre ce multiculturalisme canadien (ailleurs que dans les restaurants) et le YMCA en est un.

Sur le Net, Santé Canada m’encourage à faire de l’activité physique : « La recherche a démontré que l’inactivité physique constitue un grand facteur de risque de décès prématuré, de maladie chronique et d’invalidité. » Alors, j’encourage Santé Canada à vous parler.

Je suis certaine que ma petite lettre n’y changera rien puisque toutes ces grosses décisions sont prises par une série de personnes importantes. Et c’est en tant que personne pas importante que je vous écris.

Santé !

Le 3 mars 2017

Pour un français plus représentatif de la femme!

Je me demande pourquoi, en 2017, le masculin l’emporte encore sur le féminin dans notre langue. Cela m’agace de voir des documents, qu’ils soient usuels, informatifs ou professoraux, dans lesquels on s’excuse en avant-propos d’utiliser le masculin en disant que cela ne porte pas préjudice à l’emploi du féminin. Exemple de formulations employées : « Dans notre texte, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte. » Malheureusement, cela ne permet pas l’emploi des noms féminins et empêche par le fait même d’accorder une visibilité aux femmes dans les textes.

Mais comme le signale judicieusement l’Office québécois de la langue française dans son site Internet : « L’emploi des noms féminins coordonnés aux noms masculins dans les textes vise avant tout à refléter la place qu’ont prise les femmes dans la société. L’emploi des noms féminins dans les textes traduit aussi cette présence ». Alors, voilà, justement, il faut continuer la croisade en faveur de la féminisation de la langue française, ne serait-ce que pour ces raisons susmentionnées.

Pas facile de féminiser pour la peine la langue française ? D’accord ! Mais on a vu apparaître ces dernières décennies des mots de métiers qui ont été féminisés, tels que professeure, gouverneure, docteure, auteure ou encore auteure-compositrice. Et cela n’a pas alourdi notre langue pour autant. Ce qui a permis enfin de nommer les femmes dans leurs fonctions.

Voilà une avancée non négligeable et un pas effectué dans la bonne direction !

Saguenay, le 6 mars 2017