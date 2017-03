6 mars 2017

Une victoire transpartisane à saluer

Les membres du Parti québécois de Sainte-Marie–Saint-Jacques se sont réjouis du succès de la campagne visant à faire annuler l’inique proposition surprise de la Commission de la représentation électorale (CRE).

Après l’annonce du projet de faire disparaître la circonscription où ont été élus les Claude Charron, André Boulerice, Martin Lemay et Daniel Breton du Parti québécois, le Parti québécois a décidé d’appuyer l’actuelle députée solidaire Manon Massé dans son indignation et ses actions.

La whip de l’opposition officielle, Carole Poirier, a notamment soutenu les efforts en donnant de son temps de parole à l’Assemblée nationale pour que Mme Massé puisse s’exprimer plus longuement. Les péquistes ont été nombreux à signer la pétition exigeant du DGE qu’il ne retienne pas cette proposition. Les membres du PQ ont participé massivement à la manifestation du 12 février dernier, Mme Massé avait d’ailleurs personnellement appelé M. Breton pour lui demander d’être présent.

Le déni de démocratie qu’illustre la proposition subite et arbitraire de la CRE s’est heurté à l’opposition des citoyennes et des citoyens de Sainte-Marie–Saint-Jacques qui ont à coeur de préserver le caractère unique des quartiers qui composent cette circonscription.

Alors que le cynisme est trop souvent présent et que la gouvernance toxique actuelle est souvent décriée, cette victoire transpartisane mérite d’être saluée.

Montréal, le 5 mars 2017

Marco Micone, soyez plus juste

Dans Le Devoir du vendredi 3 mars, M. Marco Micone y va d’un fort réquisitoire contre le milieu qui l’a accueilli un jour, c’est-à-dire les francophones du Québec.

Dans son texte « La colère d’un immigrant », M. Micone apporte des nuances, mais ses reproches les plus virulents visent toujours, en dernière analyse, la communauté francophone du Québec, particulièrement ceux qui sont de « vieil établissement », comme il l’écrit. Ce sont pourtant les descendants de ces derniers, qui ont, au versant des années 1960, décidé de se prendre en main et de créer des institutions économiques, éducatives et sociales appuyées par une législation cohérente, bref, un Québec qui leur ressemblerait davantage et dont la langue commune serait le français. Ce ne fut pas sans grandes difficultés. Qu’on se rappelle, seulement, la guerre sans merci que leur ont livrée The Gazette et Alliance-Québec, pendant des décennies, sans compter les amputations successives de la loi 101 faites par la Cour suprême.

Nous ne demandons pas à M. Micone de nous aimer, mais simplement d’être plus juste.

Saint-Victor, le 4 mars 2017

Justin Trudeau, KPMG et les paradis fiscaux

En mars 2016, les émissions Enquête et The Fifth Estate de Radio-Canada/CBC dévoilaient des faits extrêmement troublants concernant le dossier de très riches clients sollicités par la firme comptable KPMG, qui leur proposait de mettre leur fortune à l’abri du fisc canadien dans le paradis fiscal de l’île de Man, où le taux d’imposition est de 0 %. On apprenait que l’Agence de revenu du Canada (l’ARC) s’est montrée plus que complaisante dans ce dossier, permettant à ces contribuables fautifs de s’en tirer à peu de frais.



Ce qui est nouveau cette semaine à Enquête, et encore plus troublant, c’est que le personnel politique semble vouloir étouffer ce scandale et, plus révoltant encore, que les juges au dossier se placent en situation potentielle de conflit d’intérêts. L’ARC n’en est pas à ses premiers déboires, comme l’a déjà bien montré l’émission Enquête. Pour leur part, les libéraux de Justin Trudeau ont manqué une belle occasion en octobre dernier de s’attaquer à la problématique des paradis fiscaux en votant contre une motion du Bloc québécois exigeant le retrait de l’entente bilatérale avec la Barbade, un autre paradis fiscal.



Après tous les livres comme Offshore, d’Alain Deneault, et tous les documentaires tels Le prix à payer, qu’attend le gouvernement Trudeau pour faire toute la lumière sur l’évasion fiscale au Canada et la gouvernance de l’ARC en particulier ? Craint-il d’éclabousser de bons amis du Parti libéral ?

Louis Langelier

Montréal, le 3 mars 2017

Un prix pour Trudeau?

Je lis dans Le Devoir du 3 mars que Justin Trudeau recevra un prix pour son leadership mondial dans le domaine énergétique. Cela me laisse pantoise. Un prix, pourquoi au juste ? Pour défendre les sables bitumineux et les pipelines tout en se montrant favorable aux énergies propres et renouvelables ? Il s’agit peut-être d’un prix d’encouragement à quelqu’un qui ose prendre des risques dramatiques avec nos biens les plus précieux : notre eau potable et nos terres cultivables.

Montréal, le 3 mars 2017