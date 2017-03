L’accusé de Concordia passera le week-end en prison

Hisham Saadi, un Montréalais de 47 ans accusé d’avoir lancé une fausse alerte à la bombe visant des étudiants musulmans de l’Université Concordia, passera la fin de semaine derrière les barreaux. La procureure de la poursuite, Me Lucie Martineau, s’est opposée vendredi à la remise en liberté de l’accusé au nom de la sécurité du public. Sa requête sur remise en liberté a été reportée à lundi. Il est apparu brièvement dans le box des accusés, vêtu d’un t-shirt gris et menottes aux poings, vendredi, au Palais de justice de Montréal. Les avocates de la Couronne et de la défense ont longuement discuté en privé vendredi. Me Caroline Braun, l’avocate de l’accusé, a indiqué que son client est « atterré » par les trois accusations criminelles qui pèsent contre lui. L’homme de 47 ans est accusé d’avoir menacé de faire exploser de petites bombes artisanales visant des étudiants musulmans de l’Université Concordia. Il dénonçait la présence d’étudiants musulmans dans un courriel envoyé mercredi à plusieurs médias, dont Le Devoir.