Le crucifix est de retour à l’Hôpital du Saint-Sacrement

Le crucifix est de retour à l’entrée de l’Hôpital du Saint-Sacrement, à Québec, à l’endroit où il avait été retiré il y a quelques jours. La direction des communications et du rayonnement du CHU de Québec avait annoncé mercredi que le crucifix serait réinstallé en soirée. Selon un communiqué publié mercredi par le CHU, le ministère de la Santé et des Services sociaux considère qu’il ne s’agit pas d’une question de neutralité religieuse de l’État, mais du respect de l’histoire de l’hôpital, du caractère patrimonial religieux et surtout du respect et de la reconnaissance. Mercredi, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a affirmé que la protection du patrimoine du Québec était importante et il a soutenu que ça ne dérangeait pas les gens des autres cultures de voir le crucifix à l’Assemblée nationale ou dans un hôpital.