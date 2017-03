Justice, justice…



Deux audiences devant la justice seront suivies de près par les médias aujourd’hui:



- D’abord, celle de Hisham Saadi, l’homme qui serait derrière les menaces reçues mercredi par l’Université Concordia et qui visaient les étudiants musulmans. Il est accusé de méfait public, d’avoir proféré des menaces et d’incitation à craindre un attentat terroriste.



- Puis, le procès de l’ex-entraîneur de ski alpin Bertrand Charest se poursuit à Saint-Jérôme pour une deuxième journée. L’homme est accusé de 57 chefs d’accusation pour des crimes sexuels.

Des routes, des ponts…



Quels ponts, routes, échangeurs ou viaducs seront refaits (ou construits) par Québec d’ici 2019? Et surtout: à quel coût? Réponses ce matin alors que le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Laurent Lessard, et celui responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux, dévoileront les investissements routiers retenus par le gouvernement pour la période 2017-2019.



La relance de François Fillon, épisode 15



Dire que la campagne présidentielle de François Fillon va mal en France ne relève pas de l’audace acrobatique. Ainsi, depuis des semaines, l’Agence France-Presse annonce quotidiennement qu’il tentera ce jour-là de « relancer » sa campagne, engluée dans des allégations d’emplois fictifs donnés à sa famille proche.



Sauf que la « relance » attendue ne vient jamais. Et que, aujourd’hui, l’AFP annonce maintenant qu’il « tentera de sauver [vendredi] une campagne présidentielle devenue cauchemardesque » après une série de défections liées à ses démêlés judiciaires. La pression s’accentue de jour en jour sur le candidat de la droite.



Dans le rétroviseur: Rodney King



Le sujet est encore d’actualité, 26 ans plus tard: celui des violences policières contre les Noirs américains. C’est un 3 mars, en 1991, que le citoyen Rodney King a été passé à tabac par des policiers de Los Angeles.



Son arrestation avait été filmée par un vidéaste amateur — ce qui, en cette ère pré-téléphone intelligent, tenait du hasard bénéfique. La diffusion des images avait provoqué un vif tollé… mais bien moins que l’acquittement, un an plus tard, des quatre officiers de police impliqués — ce qui avait déclenché une série d’émeutes.