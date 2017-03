Le régime syrien reprend Palmyre

3 mars 2017

Beyrouth — Les forces du régime de Damas ont repris jeudi, selon Moscou et l’armée syrienne, la ville historique de Palmyre aux djihadistes du groupe État islamique (EI), qui essuient ainsi un nouveau revers militaire. Cette oasis située dans le centre de la Syrie change une nouvelle fois de main. Elle avait été conquise en mai 2015 par le groupe EI, reprise par le régime en mars 2016 avant de retomber dans les mains des djihadistes en décembre. Le directeur général des Antiquités et Musées de Syrie, Maamoun Abdelkarim, a accueilli la reprise de « la perle » du pays avec « un mélange de joie et de peur ». « Y a-t-il beaucoup de dégradations ? Y a-t-il eu des explosions sans qu’on le sache ? J’attends d’aller à Palmyre pour voir l’état du site », a-t-il réagi à l’Agence France-Presse.