4 mars 2017

Par quels mots attraper le présent ? Le Devoir inaugure une nouvelle chronique intitulée À la page. Toutes les deux semaines, plusieurs voix vont s’y succéder pour raconter le monde et témoigner de la réalité du Québec d’aujourd’hui en puisant leur inspiration dans le monde des lettres et de la littérature d’ici. La comédienne et auteure Véronique Côté, qui a publié La vie habitable chez Atelier 10, brise la glace en se demandant si la littérature peut être un territoire de réconciliation. La romancière et philosophe Maya Ombasic, la dramaturge Anne-Marie Olivier suivront pour opposer la singularité d’un regard à l’opacité du moment. À lire en page F 3