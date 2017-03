Claude Barras a raté de peu l’Oscar du meilleur film d’animation, mais cette merveilleuse fantaisie en carton-pâte mérite la palme du coeur. Ces marionnettes aux yeux exorbités et aux mouvements brusques affichent une exceptionnelle humanité ; même un policier réussit à nous tirer les larmes. Tout comme lui, nous nous prenons d’affection pour Icare, surnommé Courgette, devenu orphelin dans de tragiques circonstances, recueilli dans un foyer qui ferait baver d’envie les personnages de Charles Dickens. Rien n’est tabou chez ces enfants causant aussi bien de suicide et de sexualité que de violence familiale, portés par un courage et une créativité qui séduiront les spectateurs de tous les âges. Du cinéma jeunesse jamais aseptisé, capable de flatter l’oeil et de titiller l’intelligence.



Ma vie de Courgette ★★★★ France-Suisse, 2016, 66 minutes. Film d’animation de Claude Barras. Avec les voix de Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud, Michel Vuillermoz.