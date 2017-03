Dans la ville de Paterson, au New Jersey, un chauffeur d’autobus prénommé Paterson voue un culte au poète William Carlos Williams et à son recueil intitulé Paterson. Lui-même poète, Paterson n’a jamais eu le courage de soumettre son précieux carnet pour publication. D’un minimalisme exquis, ce nouvel opus de Jim Jarmusch est l’un de ses plus rigoureux et maîtrisés. Paterson non seulement réitère la prédilection du cinéaste pour les gens vivant en marge (physiquement ou mentalement), mais ramène celle-ci à sa plus simple expression. Adam Driver se révèle idéal dans le rôle-titre, tout de retenue et de modulations discrètes. Son attachant marginal est, au fond, à l’image du cinéma de Jarmusch : en périphérie, voire en décalage, et ne cherchant pas à attirer l’attention sur soi. Un point de vue, et une attitude, privilégiés pour observer l’humanité sous un angle différent.



Horaire en salles



Notre critique complète

Paterson ★★★★ États-Unis, 2016, 118 minutes. Drame de Jim Jarmusch. Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, William Jackson Harper.