Outre qu’il ne semble jamais savoir s’il relate l’existence d’un monstre ou d’un héros, le film de Jérôme Salle (Largo Winch) consacré à Jacques-Yves Cousteau se révèle au surplus incapable de choisir entre la vie de ce dernier et celle de son défunt fils cadet, Philippe. Idéaliste courageux, bête médiatique sans scrupule, puis homme réformé, le premier s’est vu imparti une épaisseur qui fait défaut au second, défini surtout à travers un conflit père-fils platement traité. Privé d’une focalisation claire, le film éblouit en revanche avec ses images sous-marines magnifiques, sa réalisation ample et sa conception visuelle de haute tenue. Les acteurs, dont Lambert Wilson en figure de proue, ne sont pas en reste. À terme, on se retrouve devant un film beau à regarder, mais dont on ne sait trop ce qu’il veut raconter.



L’odyssée ★★ 1/2 France, 2016, 122 minutes. Drame biographique de Jérôme Salle. Avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou.