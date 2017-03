3 mars 2017 14h08 | Mediafilm

Au Montana, les destins parallèles et les rêves inassouvis d’une avocate célibataire, d’une femme d’affaires mariée et de la jeune employée d’un ranch. Oeuvre patiente et inspirée, tirée de trois nouvelles de Maile Meloy. Approche impressionniste fascinante. Paysage rural admirablement exploité. Distribution solide.