Quoi surveiller aujourd'hui?

Cessez toute activité séance tenante: P.K. Subban est de retour à Montréal! En prélude à son premier match contre son ancienne formation jeudi, le populaire défenseur rencontrera les médias aujourd’hui, peu après avoir reçu des mains du gouverneur général du Canada une décoration du service méritoire (division civile).



David Johnston honorera non pas Subban le joueur (allons donc), mais plutôt le philanthrope impliqué auprès de l’Hôpital de Montréal pour enfants. La décoration est remise à ceux «qui servent d'exemple ou de modèle à suivre, ou répondent à un problème particulier dans une communauté».



La décision du jour: la carte électorale





C’est aujourd’hui que le couperet doit tomber (ou pas) sur la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques: la Gazette du Québec dévoilera la décision définitive du Directeur général des élections à cet égard.



La recommandation de la Commission de la représentation électorale d’amalgamer Westmount–Saint-Louis à la circonscription de Manon Massé a soulevé un tollé, cette proposition n’ayant jamais été débattue dans le cadre des audiences de révision de la carte électorale.



Les quatre lettres du jour: REER





1er mars? Voici venu le dernier jour où il est possible de cotiser à un REER pour réduire son revenu imposable pour l’année 2016 (et économiser). En 2015, les cotisations aux régimes enregistrés d’épargne retraite ont atteint 39,2 milliards, selon Statistique Canada. Un peu moins de six millions de personnes ont cotisé à un REER cette même année, un nombre pratiquement inchangé depuis 2009, soulignait aussi l’agence dans un rapport rendu public vendredi dernier.





Quelles ont été les principales arnaques utilisées contre les Canadiens en 2016? Le Bureau de la concurrence dévoilera aujourd’hui son top 10 annuel des fraudes les plus employées l’an dernier. Le gagnant de 2015? Les faux percepteurs d’impôt fédéral, qui se font passer pour des fonctionnaires de l’Agence de revenu du Canada.



Celle-ci risque d’être marquée par les contrecoups de l’élection américaine alors que le président Trump a déjà abordé (en deux jours) deux dossiers qui auront un impact majeur pour le Canada: la question du libre-échange et de l’oléoduc Keystone XL.





Un bout de la grande histoire du Québec s’éclairera d’une lumière différente aujourd’hui: l’acte de mariage des premiers colons de la Nouvelle-France, Louis Hébert et Marie Rollet, sera en effet dévoilé. L’intérêt? Il est multiple. D’une part, on le croyait brûlé. D’autre part, il a déjà permis d’apprendre que le mariage Hébert-Rollet n’a pas eu lieu où on le croyait depuis 400 ans (ce qui impliquera quelques révisions dans les livres d’histoire). Et finalement: il renfermerait «une surprise», promettent ceux qui l’ont retrouvé.