1 mars 2017

Je souffre de crucifixophobie

J’ai dû être hospitalisé parce que la vue d’un crucifix me donne des hauts de coeur, des malaises comparables à la pire des nausées. On me place dans une chambre où on s’occupe de me soigner. Me soigner ? Horreur, au mur j’aperçois un crucifix. Je me mets à convulser, tel un opiomane en sevrage. J’implore le préposé : « Éloignez de moi cet objet qui me répugne et me blesse ! » On se rend vite compte de la faute, et l’objet répugnant et agressant est vite remisé loin de mon regard. On me sert un repas comprenant des juliennes de carottes et de navet dont certains sont tombés en forme de ce symbole. Mon pire cauchemar.

À ma sortie de l’hôpital, la première chose que j’aperçois, le fleurdelisée. Coucou, une croix en plein centre. Je cours, je hurle, scandalisé. Je dois fuir. Je prends l’autobus, le super-express pour Montréal. En sortant du terminus que vois-je devant moi, cet édifice, caractéristique du centre-ville de Montréal depuis les années 60… le cruciforme Place Ville-Marie.

Carignan, le 28 février 2017

Le crucifix, cet intrus

Le dernier épisode de la saga dont est victime la présence du crucifix dans certains lieux publics revêt à mon sens une triste coupure des Québécois eu égard à leur passé. L’événement en question s’est déroulé dans la semaine du 7 février, à l’hôpital Saint-Sacrement à Québec, lorsqu’un patient, s’étant plaint de la présence d’un crucifix au mur, a obtenu gain de cause de la part de la direction qui a immédiatement retiré cet « intrus ».

Mais où en est rendue notre histoire ? Qu’avons-nous oublié depuis ces temps mémorables où des centaines de religieux ont consacré leur vie dans les écoles et les hôpitaux ? Pourquoi un tel mépris envers un symbole religieux aussi marquant que le crucifix ? Notre histoire nous a-t-elle échappé dans le tourbillon de la vie « moderne » ? Toutes des questions auxquelles nous devons impérativement apporter des réponses, à défaut de quoi nous sommes condamnés à sombrer dans un déracinement dramatique au détriment d’un monde autosuffisant pour qui l’héritage du passé n’existe tout simplement pas !

Québec, le 27 février 2017

Le monopole des ordres professionnels

À l’heure où, en plein scandale, on met en doute l’idée que la police puisse enquêter sur la police, dans notre Office des professions, on fait pire. On place les ordres professionnels en situation de juges et parties en leur laissant tout le loisir de protéger leurs chasses gardées. Après l’Ordre des psychologues qui s’attaque aux formes de relations d’aide qu’ils ne maîtrisent pas, on voit l’Ordre des médecins s’attaquer aux ostéopathes parce qu’ils peuvent souvent guérir d’une façon qu’ils ne comprennent pas. On essaie ensuite de nous faire croire que ceci et cela visent à nous protéger, nous les pauvres consommateurs imbéciles incapables de faire la différence entre un service utile et la fumisterie.

Bientôt, il sera simplement interdit de faire le bien si on n’appartient pas à un ordre professionnel parce que ceci pourrait receler une arnaque. L’arnaque, c’est le monopole légalisé donné aux ordres professionnels sous des prétextes fallacieux.

Jean Nolet

Québec, le 28 février 2017