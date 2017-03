U2 et Bono sont poursuivis par Paul Rose pour plagiat

New York — Un auteur-compositeur et guitariste britannique accuse le groupe U2 ainsi que le leader et chanteur de la formation musicale, Bono, d’avoir plagié l’une de ses chansons pour son album Achtung Baby, sorti en 1991. Dans une poursuite déposée lundi devant un tribunal fédéral de Manhattan, Paul Rose allègue que U2 s’est approprié des éléments de sa chanson Nae Slappin pour les transposer à leur pièce The Fly, alors que les membres du célèbre groupe étaient à la recherche de nouvelles sources d’inspiration. Selon le document déposé en cour, les membres de U2 auraient entendu la chanson prétendument copiée après avoir signé un contrat avec Island Records, en 1989. C’est cette même année que Paul Rose a proposé une démo d’enregistrement aux responsables du studio. Paul Rose réclame des droits d’auteurs rattachés à The Fly, 5 millions de dollars américains en dommages et intérêts, ainsi que le remboursement de ses frais d’avocat. Les représentants de U2 et d’Island Records n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, selon le quotidien New York Post.