Quoi surveiller aujourd'hui?

Attendu? Et comment! C'est ce soir que le président Trump s'adressera pour la première fois devant le Congrès américain — soit la Chambre des représentants et le Sénat réunis. L'occasion de revenir sur ses 40 premiers jours (tumultueux) de présidence… mais aussi de donner plus de détails sur son projet d'augmenter de 54 milliards de dollars le budget des dépenses du Pentagone.



Les fonds seront pompés à même une diminution équivalente des dépenses non militaires, et en particulier d'une réduction de l'aide humanitaire. Le discours de ce soir, selon le principal intéressé? «Ce sera un événement majeur, un message au monde, en ces temps dangereux, sur la force et la détermination de l’Amérique.»





Le jour de la loi spéciale



À moins d'une entente de dernière minute, c'est aujourd'hui que la loi spéciale forçant le retour au travail des avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) entrera en vigueur, mettant un terme à un conflit qui dure depuis plus de quatre mois… ainsi qu'à une longue nuit de débat parlementaire d'urgence à Québec.



Les juristes ont déjà annoncé leur intention de contester la loi spéciale devant les tribunaux, le cas échéant. Pour la bâtonnière du Québec, Claudia P. Prémont, il est «évident qu’un retour forcé au travail implique nécessairement que le lien de confiance entre l’employeur et l’avocat soit affaibli».



Un débat bilingue… mais sans O'Leary





La très populeuse course au leadership du Parti conservateur du Canada fait une halte-débat à Edmonton ce soir. Et comme il s'agit d'un débat bilingue… eh bien, le meneur présumé de la course, Kevin O'Leary, fera l'impasse sur l'événement.



Quoique M. O'Leary soutient que c'est plutôt le manque d'efficience de la formule des débats à 14 qui justifie son absence. Il entend donc organiser son propre événement pour s'adresser directement (en anglais seulement?) aux membres du parti. Le Montréalais d'origine avait été vivement critiqué après avoir attendu que le premier débat en français soit passé avant de lancer sa campagne.



Le vote du jour: l'ONU sur la Syrie





Le Conseil de sécurité de l'ONU pourra-t-il s'entendre et sanctionner le régime syrien pour des attaques aux armes chimiques? Tout indique que le vote prévu aujourd'hui à ce sujet sera plutôt bloqué par le veto de la Russie — grande alliée du régime. La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis y seraient favorables.



À la source de ces tensions: une enquête de l’ONU et d’un groupe d’observation sur les armes chimiques qui avait révélé que le gouvernement syrien était derrière au moins trois attaques impliquant du gaz au chlore.