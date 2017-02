Vers une loi spéciale pour les juristes



Les députés de l’Assemblée nationale devaient entamer aujourd’hui une pause parlementaire de deux semaines? Changement de programme: ils devront plutôt débattre du projet de loi spéciale qu’entend déposer le gouvernement pour mettre un terme à la grève des avocats et notaires de l’État (LANEQ).



La contreproposition des juristes à l’offre finale de Québec a été rapidement rejetée dimanche. Un geste qui a fait dire au président de LANEQ que le «gouvernement n’a jamais eu l’intention de négocier de bonne foi».



Une course au NPD — pour de vrai!



Finira-t-on par dire que ça se bouscule au portillon de la course au leadership du NPD? À défaut de concurrencer les conservateurs (14 candidats), il y aura au moins bel et bien une course chez les néodémocrates. Un deuxième candidat s’est lancé hier, et un troisième — le Québécois Guy Caron — pourrait les rejoindre dès aujourd’hui. Il annoncera ses intentions au cours de la journée.



Dimanche, le député Charlie Angus (et membre du groupe de musique Grievous Angels) a confirmé qu’il tentera sa chance. Un autre député, Peter Julian, avait été le premier à se dévoiler. Les organisateurs peuvent donc respirer un peu: le premier débat des aspirants, prévu le 12 mars, ne sera pas un monologue.



Les aventures du (nouveau) décret: l’attente



Après l’avoir promis la semaine dernière, l’administration Trump pourrait présenter cette semaine la nouvelle mouture du très controversé décret sur l’immigration, qui, selon les premières indications, devrait cibler les ressortissants des mêmes sept pays (à majorité musulmane) visés par le premier décret.



- Aussi à l’agenda du président Trump (outre ses querelles avec les médias): il doit rencontrer aujourd’hui et demain celui qui est considéré comme le plus important diplomate chinois.



Syrie, la suite



Les négociations de paix entre le régime syrien et les rebelles doivent se poursuivre cette semaine à Genève. Ou plutôt devrions-nous dire qu’elles devraient se mettre en branle: pour le moment, le médiateur de l’ONU tente encore (après quatre jours) de fixer un ordre du jour qui convienne aux deux camps.



L’ouverture de cette ronde de négociations s’est faite dans un climat de pessimisme exacerbé quant à ses chances de réussite. Le quotidien Le Monde notait jeudi que «le régime ne semble guère enclin à des concessions et il multiplie les provocations afin de pousser l’opposition à quitter la table des négociations, comme en avril 2016».