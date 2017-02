Montréal: relâche sans patinage?

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Les conditions météorologiques font que le patinage sera très limité à Montréal pendant la relâche. Alors que le Plateau-Mont-Royal a déjà annoncé que toutes ses patinoires sont fermées pour le reste de l’hiver — sauf peut-être l’étang du parc La Fontaine —, en raison des températures anormalement élevées, un coup d’oeil sur le site de la Ville permet de constater que toutes les surfaces sont impraticables. Exception faite de la patinoire Bleu-Blanc-Bouge de Saint-Michel et de celle du Lac aux castors, toutes deux réfrigérées. «Le caractère de plus en plus imprévisible de la météo nous forcera à repenser la planification de nos activités hivernales et à revoir nos habitudes », a indiqué la responsable du dossier des sports et loisirs pour le Plateau, Marianne Giguère.