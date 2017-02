Une manifestation pour soutenir la presse face à Trump

New York — Quelque 250 personnes ont manifesté dimanche pour soutenir le New York Times et les médias face à l’administration Trump, dans un climat de plus en plus lourd entre la presse et le nouveau président américain. C’est la première fois qu’un rassemblement était organisé pour soutenir la presse, après une semaine marquée par de nouvelles attaques de la Maison-Blanche contre certains puissants médias à penchant démocrate comme le New York Times, le Los Angeles Times ou CNN. Vendredi, la Maison-Blanche a interdit à ces médias l’accès au briefing quotidien du porte-parole de la Maison-Blanche.