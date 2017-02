27 février 2017

Grève des juristes : la loi spéciale sera contestable

Devant la ténacité des juristes, le gouvernement veut régler le problème avec une loi spéciale. Mais cette loi spéciale sera contestable, et très probablement contestée puis annulée. Le gouvernement prend pour prétexte une négociation de mauvaise foi, mais il sera facile de renverser cette affirmation vers l’employeur. Le Conseil du trésor a été très rigide dans toutes ses négociations, et il est évident que son objectif était de faire des gains sur plusieurs aspects en ne cédant que sur des grenailles ou sur quelques cartes qu’il gardait dans sa manche pour certains groupes. La retraite a été affectée pour tous, même pour les groupes qui n’ont pas encore signé. Les offres d’indexation salariales à 5,25 % sur 5 ans sont figées dans le béton alors qu’on est très loin de rejoindre l’inflation. Des montants forfaitaires ont été ajoutés pour faire croire à une indexation favorable. Même les médias ont joué le jeu en parlant de hausses salariales jusqu’à 9 %. Une autre stratégie était de prétendre que des pertes dans certaines conditions étaient à coût nul, mais en ne laissant aucun choix aux syndiqués de se retirer de ces changements ni de discuter de la valeur de l’échange. Le Conseil du trésor a insisté sur le cadre financier du gouvernement. On avait commencé en affirmant que la capacité de payer des contribuables était à ses limites. On s’aperçoit aujourd’hui que les conditions offertes permettent des surplus et des baisses d’impôt aux riches entrepreneurs. Selon les jugements récents, un gouvernement employeur ne peut pas abuser de sa position de législateur pour fausser le rapport de force dans une négociation. C’est exactement son attitude dans toute cette période de négociations. L’épée de Damoclès d’une loi spéciale a plané sur les syndiqués alors que le gouvernement restait très rigide dans ses offres désavantageuses. Le ministre Moreau dépose une offre finale et ne laisse que 24 heures à LANEQ pour réagir avant d’annoncer une loi spéciale. Et c’est la partie travailleurs qui négocierait de mauvaise foi ?

Québec, le 26 février 2017

Projet de loi C-23 : une perte de souveraineté inacceptable

Le projet de loi C-23 du ministre fédéral Ralph Goodale, qui vise à entériner et même à renforcer un accord signé entre Harper et Obama, est tout simplement inacceptable. L’idée qu’un Canadien qui prend l’avion pour les États-Unis pourrait être interrogé, fouillé à nu et même détenu par un douanier américain armé, et ce, ici même au Canada, sans possibilité de renoncer à son voyage et de rentrer sans encombre chez lui, équivaut pour les Canadiens à une perte de souveraineté inadmissible. De nombreux voyageurs savent par expérience que les douaniers américains, s’ils ne sont pas carrément de mauvaise foi, sont souvent redoutables, au point qu’il faut seulement parler de tourisme quand on traverse la frontière. Surtout ne pas se hasarder à dire qu’on a des amis aux États-Unis ! Cette seule hypothèse est d’emblée suspecte, évocatrice de complot, et ouvre la porte à des questions intrusives : « Où, quand, comment avez-vous rencontré ces amis ? De quels sujets parlez-vous avec eux ? À quelle fréquence ? etc. » Cela se passait régulièrement sous Obama et ses prédécesseurs, alors sous le président actuel, dont le discours tonitruant tend à désinhiber les consciences et les comportements, on peut s’attendre à ce chapitre aux pires situations. Et c’est mal connaître la psychologie des agents américains de penser, comme notre gouvernement l’affirme, que la Charte canadienne des droits et libertés va les ralentir et modérer leurs ardeurs. Justin Trudeau a jusqu’ici fait un parcours quasi sans faute en ce qui concerne les droits de la personne et les relations du Canada à l’international. Afin de préserver les droits des Canadiens ainsi que les valeurs canadiennes qu’il défend si bien, il importe au plus point qu’il résilie ce projet de loi, ou tout au moins qu’il en reprenne ou en supprime les aspects les plus inquiétants.

Montréal, le 23 février 2017