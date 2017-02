24 février 2017 21h24

Médecin : quelle productivité ?

Je trouve particulier qu’après avoir tant décrié le système de paiement à l’acte (« la castonguette ») de bon nombre de médecins pour ses effets pervers sur la multiplication d’actes possiblement inutiles et son impact négatif sur la durée des consultations médicales par la recherche effrénée de la quantité plutôt que de la qualité, on en vienne à utiliser les statistiques de ce paiement à l’acte comme marqueur de la « productivité » des médecins !

Médecin de famille depuis près de 35 ans, ma clientèle a vieilli à la même vitesse que moi. Les besoins de mes patients sont plus importants, leurs problèmes de santé plus nombreux et plus complexes et la durée de mes consultations auprès d’eux ont augmenté. Me croiriez-vous si je vous disais que je fais effectivement moins « d’actes médicaux » par jour, mais que paradoxalement mes journées de travail sont plus longues ?

De plus, ayant confié (délégué) à des collaborateurs (infirmière, pharmacien…) certains « actes » les plus « faciles et potentiellement rapides », cela a eu aussi un impact sur le nombre d’actes totaux effectués !

Par les temps qui courent, quelle joie de s’en prendre à la profession médicale ! L’amalgame facile fait entre la diminution du nombre d’actes et la productivité est malheureusement faux et sert bien les intérêts du « Dr bashing » actuellement très à la mode. « Damned if you do it, damned if you dont ! »

Le 22 février 2017

Les légendes « Prendre soin de vous »

Depuis quelque temps, pendant les nouvelles de 22 heures à ICI Radio-Canada, les téléspectateurs ont droit à des légendes modernes intitulées « Prendre soin de vous ».

Les omnipraticiens et omnipraticiennes du Québec sont les nouveaux Charles Perrault d’histoires destinées à endormir les adultes, alors que l’auteur écrivait des contes pour endormir les enfants.

Tantôt, une omnipraticienne, au sourire magnifique, raconte la fois où elle a sauvé un nouveau-né grâce à une transfusion de sang…

Tantôt, c’est une joviale senior, « qui fait le plus beau métier du monde », qui accueille une recrue enthousiaste se destinant à la médecine familiale.

Je verserais une petite larme si je n’étais en voie de momification à l’orphelinat virtuel des « sans médecins de famille ». Au lieu de m’émouvoir, je trouve cette publicité fallacieuse, indécente.

Inscrite depuis environ cinq ans au guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF), j’attends…

Aucune des personnes qui « font le plus beau métier du monde » n’a jugé pertinent de me choisir pour prendre soin de moi.

Aucun omnipraticien rencontré lors d’une consultation dans une clinique sans rendez-vous n’a accepté de m’inclure dans sa clientèle. J’attends… Bientôt octogénaire, je n’ai plus d’illusion. Je constate que je ne présente aucun intérêt pour ces praticiens de la santé. Alors, je renonce à mon impossible quête.

Je m’ennuie de l’oncle docteur de mon enfance. Un médecin « 24 juillet », pour reprendre une expression à la mode. Il n’avait pas besoin de publicité pour nous convaincre qu’il prenait soin de nous. C’était l’évidence. Il respectait son engagement.

En désespoir de cause, je me place sous la loi de la sélection naturelle, sorte de faillite en soins de santé.

Dorénavant, lorsqu’on diffusera une légende « Prendre soin de vous », comme Félix Leclerc avec son petit bonheur, « je ferai un grand détour » vers d’autres chaînes…, ou bien je fermerai… mon téléviseur.

Le 22 février 2017