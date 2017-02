MOBILEPHOTOS - Les photos de la semaine du 18 février 2017

25 février 2017

L'Iranienne Roghayeh Azizi Mirmahaleh échappe de peu à l'expulsion, Montréal est en voie de devenir une ville sanctuaire, le ton monte entre les juristes de l'État et Pierre Moreau, le SPVM est visé par des allégations de corruption, Donald Trump s'attaque encore aux médias, les forces irakiennes entrent dans l'ouest de Mossoul : retour en images sur l'actualité de la semaine.



1. Hemmingford (Canada), 23 février 2017 | Alors que le président américain, Donald Trump, tente par tous les moyens de restreindre l’entrée sur son territoire à de plus en plus de migrants, ceux-ci se tournent plein d’espoir vers le Canada. Depuis quelques semaines, un nombre croissant de personnes franchissent la frontière entre les deux pays pour demander le statut de réfugié. Le sujet a été soulevé dans la Chambre des communes cette semaine : les députés conservateurs ont pressé le gouvernement Trudeau d’agir pour empêcher les passages clandestins de ces demandeurs d’asile. Drew Angerer Getty Images Agence France-Presse







2. Montréal (Québec), 23 février 2017 | L’Iranienne Roghayeh Azizi Mirmahaleh a vécu une semaine riche en émotions, c’est le moins qu’on puisse dire. La militante des droits de la personne s’est fait arrêter mardi par l’Agence des services frontaliers du Canada, qui craignait de perdre sa trace avant qu’elle ne soit expulsée le 28 février. Alors qu’elle s’apprêtait à défendre sa cause jeudi devant la Cour fédérale de Montréal pour éviter une expulsion vers son pays d’origine, le gouvernement canadien a finalement décidé de lui délivrer un permis de séjour valide pour deux ans. (Lisez notre article) Jacques Nadeau Le Devoir







3. Montréal (Québec), 20 février 2017 | Montréal, une ville sanctuaire ? Le sujet flottait dans l’air depuis quelques semaines, lancé sur Twitter par le maire Denis Coderre. Le conseil municipal a finalement adopté à l’unanimité une motion lundi afin que les immigrants sans statut aient accès à des services de santé et d’éducation dans la métropole. Plusieurs groupes de défense des droits des immigrants sans statut ont toutefois appelé la Ville à en faire davantage. Ils exigent notamment que le SPVM ne puisse collaborer avec les services frontaliers. Gloria, une sans-papiers, a raconté à visage couvert qu’elle vivait au quotidien dans la peur d’être chassée du pays. (Lisez notre article) Jacques Nadeau Le Devoir







4. Montréal (Québec), 22 février 2017 | Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est la cible de nouvelles allégations de corruption. Dans l’émission J.E. diffusée mardi, deux ex-policiers ont soutenu que la division des affaires internes du SPVM aurait fabriqué des éléments de preuve à leur sujet pour les faire taire alors qu’ils s’apprêtaient à dévoiler des cas de corruption au sein de leur corps de police. La SQ a d’abord été mandatée pour mener l'enquête, mais devant le tollé suscité par le fait qu’un corps de police enquête sur un autre corps de police, le ministre Martin Coiteux, a demandé au Bureau des enquêtes indépendantes d’assurer la cogestion de l’enquête. (Lisez notre article) Jacques Nadeau Le Devoir







5. Montréal (Québec), 22 février 2017 | Le ton continue de monter entre les juristes de l’État — en grève depuis plus de quatre mois et demi — et le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau. Ce dernier a lancé un ultimatum aux grévistes jeudi en leur proposant une « offre finale et globale ». Il a ainsi laissé planer la possibilité de recourir à une loi spéciale de retour au travail. La veille, les avocats et notaires ont une nouvelle fois manifesté devant les bureaux de Pierre Moreau à Montréal et à Québec. (Lisez notre article) Jacques Nadeau Le Devoir







6. Oxon Hill (États-Unis), 24 février 2017 | De passage dans une assemblée conservatrice annuelle, Donald Trump en a profité vendredi pour critiquer une nouvelle fois les médias. Il n’a pas hésité à les traiter «d’ennemis du peuple», qualificatif qu’il utilise de plus en plus lorsqu’il évoque le 4e pouvoir. Le président américain s’en est surtout pris à l’utilisation de sources anonymes par les journalistes, les accusant de créer de la fausse nouvelle. Quelques heures plus tard, plusieurs médias se sont carrément vu refuser l’accès à une conférence de presse à la Maison-Blanche. Parmi eux : CNN, le New York Times le Los Angeles Times ainsi que Politico. En signe de solidarité, d’autres médias ont boycotté l’événement. (Lisez notre article) Alex Brandon Associated Press







7. Mossoul (Irak), 24 février 2017 | Nouvelle victoire pour les forces irakiennes, qui sont entrées vendredi dans l’ouest de Mossoul pour la première fois depuis le début de l’offensive contre le groupe État islamique. La veille, c’est l’aéroport de la ville qui avait été repris, sans trop de difficultés, des mains des djihadistes. Ceux-ci n’ont toutefois pas manqué de répliquer par plusieurs attentats meurtriers. (Lisez nos articles sur le sujet) Aris Messinis Agence France-Presse







8. Al-Bab (Syrie), 22 février 2017 | Alors que l’ONU tentait pour une énième fois vendredi de trouver une solution pour mettre fin au conflit en Syrie, les violences se poursuivaient sur le terrain. Un attentat suicide revendiqué par le groupe armé État islamique a causé la mort de plus de 50 personnes près d’Al-Bab, dans les environs d’Alep. Deux jours plus tôt, trois groupes rebelles syriens proturcs affirmaient avoir repris le contrôle de cette ville considérée jusqu’alors comme le fief du groupe djihadiste dans le nord du pays. (Lisez notre article) Maan al-Shanan Agence France-Presse







9. Pretoria (Afrique du Sud), 24 février 2017 | La police a dû intervenir vendredi pour empêcher des affrontements entre riverains et immigrés au cours d’une manifestation contre les étrangers. Depuis deux semaines, plusieurs dizaines de bâtiments occupés par des étrangers, dont des Nigérians, ont été brûlés par des riverains en colère à Johannesburg et à Pretoria parce qu'on les soupçonne d'abriter des maisons de passe ou de trafic de drogue. Cette montée des violences n’est pas sans rappeler les émeutes xénophobes de 2008 et de 2015, qui avaient fait respectivement 62 et 7 morts. (Lisez notre article) John Wessels Agence France-Presse







10. Dans l'espace, 22 février 2017 | La communauté scientifique était en émoi mercredi : des astronomes ont annoncé avoir découvert un système planétaire composé de sept exoplanètes. Ces dernières auraient toutes une taille et une masse comparables à celles de la Terre. Trois d’entre elles se trouvent dans la zone habitable du système, c’est-à-dire qu’elles pourraient contenir de l’eau à l’état liquide en surface, ce qui est nécessaire pour y trouver une forme de vie. Et si nous n’étions pas seuls dans l’Univers ? (Lisez notre article) NASA/JPL-Caltech







11. Montréal (Québec), 23 février 2017 | Le Canadien de Montréal s’est incliné 3-0 jeudi face aux Islanders de New York. Pour l’entraîneur-chef Claude Julien, en poste depuis un peu plus d’une semaine, il s’agissait d’un deuxième revers en trois sorties à la barre du Tricolore, les deux au Centre Bell. La première période s’était pourtant ouverte sur une meilleure note: les membres de l’équipe ont souligné le 1000e match de Claude Julien en tant qu’entraîneur au sein de la Ligue nationale de hockey. (Lisez notre article) Graham Hughes La Presse canadienne



