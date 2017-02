Pour aller plus loin

La Grande Sève 2017

Catégorie A et 4 classes de couleur-goût

Érablier 29 Février : un « vinier » de sirop et une campagne de soutien

Le prochain concours de dégustation à l’aveugle de sirops issus de la coulée 2017 se tiendra le 18 mai. L’organisateur, la Fondation de la Commanderie de l’érable, s’attend à recevoir plus de sirops participants en raison de son rapprochement avec la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. La remise officielle des prix se fera lors de la Soirée de l’érable, le 29 mai, à l’hôtel Rive Gauche Belœil.Détails du concours et conditions de participation: 514 695-5777, info@commanderiedelerable.com La nouvelle classification fédérale « couleur-goût » s’applique seulement aux sirops d’érable classés « Canada catégorie A ». « Le sirop qui ne respecte pas ces exigences peut être classé “ Canada catégorie de transformation ” », pour laquelle des classes de couleur n’existent pas.Source : Agence canadienne d’inspection des aliments.Les producteurs qui ne vendent leurs sirops qu’au Québec ont jusqu’à la fin de l’année 2017 pour changer leurs étiquettes ; pour ceux qui exportent, le changement est déjà fait.L’innovation dans l’érable, c’est aussi ce qui permet de se démarquer. L’entreprise 29 Février de François Décarie, spécialisée dans la mise en marché de produits de l’érable, lance à compter du 1er mars son érablier, sorte de vinier de 1,5 litre doté d’un robinet sans retour d’air. Pas de frigo, donc, pour ce sirop qui rejoint huiles et condiments sur le comptoir de la cuisine. L’érablier se décline en quatre couleurs-goûts selon la nouvelle classification fédérale.Le lien avec la maladie d’Alzheimer ? François Décarie a combiné le lancement de ce nouveau produit avec une cause qu’il connaît personnellement, l’Alzheimer (sa mère ayant été atteinte de la maladie). Ainsi, 5 % des ventes de l’érablier seront remis à la Société Alzheimer Canada (la moitié pour la recherche, l’autre pour des programmes de prévention ou de soutien aux aidants).La campagne noubliezpasladate.org se veut à la fois un clin d’œil au nom de l’entreprise et à l’oubli qui caractérise cette maladie dégénérative. L’érablier s’achète en ligne : 29fevrier.ca ou chez Costco (39,99 $).