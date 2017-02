Tiré du roman de Maupassant, Une vie puise dans l’existence difficile de Jeanne, une noble normande du XIXe siècle, la substance d’un film sensible et délicat. Recourant à de belles ellipses et à un montage impressionniste moins linéaire qu’il n’y paraît, Stéphane Brizé (La loi du marché) filme son héroïne au gré des saisons et des désillusions. Chaque fois que Jeanne anticipe un malheur ou pressent une tragédie, elle est contredite par quelque autorité — parentale, conjugale, cléricale — puis renvoyée à sa condition de femme. Or, telle qu’incarnée par Judith Chemla, Jeanne demeure vibrante de dignité, même au pire de l’accablement. Afin d’évoquer l’oppression ambiante, Brizé a opté pour un ratio d’image carré plutôt que rectangulaire. Loin de se borner à composer de jolis tableaux, le cinéaste cherche plutôt sens et vérité dans chaque plan d’une oeuvre d’autant plus émouvante, parce qu’honnête.

Une vie ★★★★ Chronique de Stéphane Brizé. Avec Judith Chemla, Yolande Moreau, Jean-Pierre Darroussin, Swann Arlaud, Nina Meurisse. France, 2016, 118 minutes.