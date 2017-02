Quoi surveiller aujourd'hui?

La Caisse de dépôt et placement du Québec dévoilera ce matin ses résultats financiers pour l'année 2016. L'an dernier, la CDP avait produit un rendement de 9,1 %, un peu moins qu'en 2014 (12 %). Sur cinq ans, le rendement de la Caisse est de 9,2 %.



Le mandat du président de la Caisse, Michael Sabia, vient d'être renouvelé jusqu'en 2021… soit un an après la mise en service initiale prévue du Réseau électrique métropolitain.



Les conservateurs jasent





- À Ottawa, c'est l'heure de la conférence annuelle du Centre Manning — grand pow-wow de réflexion de la droite canadienne. Les innombrables candidats à la direction du Parti conservateur en profiteront pour débattre en après-midi.



- À Washington, la Conservative Political Action Conference (CPAC) est ouverte depuis mercredi et accueille aujourd'hui son plus grand invité: le président Trump.



Les détails du jour: obligations vertes





Québec dévoilera aujourd'hui les détails de son tout nouveau programme d'obligations vertes. C'est la deuxième province canadienne à l'offrir, après l'Ontario.



Pour qu’un projet soit admissible au financement, il devra notamment figurer dans le Plan québécois des infrastructures et contribuer concrètement à la protection de l'environnement, à l'adaptation aux changements climatiques et à la réduction des GES.



Le temps des Césars





Une autre grosse soirée cinéma à quelques jours des Oscars: on distribue aujourd'hui à Paris les prix César. Le film Elle, du Néerlandais Paul Verhoeven, fait figure de favori avec 11 nominations, dont une pour l'actrice Isabelle Huppert.



Juste la fin du monde, du Québécois Xavier Dolan, est en lice dans six catégories, dont meilleur film étranger et meilleur réalisateur. Dolan a déjà remporté le César du meilleur film étranger avec Mommy en 2015.





Pour les millions de fans de Haruki Murakami, c'est un événement: le plus célèbre des écrivains japonais publie aujourd'hui un nouveau roman-fleuve qui se déploie en deux tomes et dont à peu près personne n'a idée du contenu. En français, le titre sera Le meurtre du commandant de la chevalerie.



Des indices de quelque chose? L'écrivain, véritable phénomène de ventes et candidat pressenti chaque année pour le Nobel, a simplement indiqué que «c'est un roman plus long que Kafka sur le rivage, plus court que 1Q84, une histoire très étrange».