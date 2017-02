Mai 1945. Deux millions de mines ont été enfouies par les Allemands le long des côtes du Danemark. Dans les jours qui suivent la capitulation nazie, des prisonniers y sont transportés pour déminer les plages. Plusieurs ne sont que des adolescents envoyés au front aux derniers mois du conflit. Implacable mais traversé par des moments de grâce, Les oubliés est habile à communiquer la peur sourde qui tenaille ces démineurs néophytes. Le scénario, plein de fines observations, s’attarde entre autres à la complicité fragile qui naît entre l’un d’eux et le sergent en charge, ce dernier tiraillé entre sa haine pour l’ennemi au sens large et son désir de maintenir ce qu’il lui reste d’humanité. De fait, c’est aussi à mettre en lumière ce qu’il y a de laid chez les « bons » et ce qu’il subsiste de beau chez les « méchants » que s’applique ce film, qui n’offre pas tant une réflexion sur le bien et le mal qu’une exploration de tout ce qu’il y a de flou entre les deux.



Horaire en salles



Notre critique complète

Les oubliés (V.O., s.-t.f.) ; Land of Mine (V.O., s.-t.a.) ★★★ 1/2 Danemark, 2015, 90 minutes. Drame de Martin Zandvliet. Avec Roland Møller, Louis Hofmann, Joel Basman, Emil Belton, Oskar Belton, Mikkel Følsgaard, Laura Bro.