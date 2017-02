Un soir qu’il regarde le hockey à la télé avec ses chums et sa soeur, Max (Louis-José Houde) se fait larguer par sa blonde (Émilie Bibeau). L’adulescent trentenaire comprend alors qu’il doit se prendre en main. Nul besoin d’avoir le CH tatoué sur le coeur pour savourer cette adaptation fidèle du roman de Matthieu Simard par Patrice Sauvé (Cheech). Distillant une douce mélancolie, composé en courts segments suivant la saison 2009-2010 du Canadien, Ça sent la coupe explore en un habile mélange de légèreté et de gravité le deuil et le passage à l’âge adulte.



Ça sent la coupe ★★★ Canada (Québec), 2017, 90 minutes. Comédie dramatique de Patrice Sauvé. Avec Louis-José Houde, Émilie Bibeau, Julianne Côté.