Manchester by the Sea, Kenneth Lonergan

25 février 2017 | Louis-Paul Rioux

Quand il est imbibé d’alcool, Lee Chandler provoque invariablement une bagarre avec les autres clients du bar. Logé en demi-sous-sol dans l’immeuble où il travaille comme concierge, le quadragénaire paumé reçoit un matin un appel qui le bouleverse : son frère Joe est décédé prématurément, des suites d’un malaise cardiaque. De retour dans sa ville natale de Manchester, Lee console son neveu Patrick, 16 ans, avec lequel il a toujours entretenu une belle complicité. Mais en apprenant que son frère l’a nommé tuteur de l’adolescent, le concierge hésite à accepter cette responsabilité, qui l’obligerait à quitter Boston pour s’établir à Manchester, où il a vécu un terrible drame personnel quelques années plus tôt.

Surmontant l’échec de l’ambitieux mais inégal Margaret, Kenneth Lonergan revient en forme avec un drame familial complexe, d’une grande vérité psychologique, dans le droit fil de son formidable 6. Écrit avec une rare fluidité, le scénario aborde nombre de sujets délicats, tels le deuil, les rituels funéraires, la culpabilité, le pardon, la sexualité adolescente, la responsabilité parentale et la dépendance à l’alcool. Et au terme de ce condensé d’humanité, fait de petits riens transcendés par un traitement sensible et intelligent, Lonergan propose un dénouement tout aussi réaliste, en tournant le dos aux solutions faciles. Forte d’un montage subtil et d’un emploi expressif de pièces du répertoire classique, dont l’Adagio d’Albinoni, la réalisation attentive génère des moments tour à tour poignants, drôles et surprenants. De haut calibre, la distribution est dominée par un Casey Affleck meilleur que jamais, dans une performance à la fois nuancée, laconique et vigoureuse.

(3) Manchester by the Sea États-Unis. 2016. Drame psychologique de Kenneth Lonergan avec Casey Affleck, Lucas Hedges, Kyle Chandler, C.J. Wilson, Michelle Williams, Ben O’Brien, Gretchen Mol, Heather Burns. 135 minutes.