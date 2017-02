24 février 2017 16h19 | Mediafilm

Trois étés consécutifs dans la vie d’un traducteur américain établi à Berlin, dont la petite amie française est morte subitement. Récit tout en finesse. Rythme lent, parfaitement contrôlé. Dernier segment un peu moins fort. Réalisation souple et vigoureuse. Composition sensible et retenue de A. Danielsen Lie.