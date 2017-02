Quoi surveiller aujourd'hui?

On annonce quelque 25 degrés aujourd’hui à Mexico? Qu’importe: l’ambiance pourrait être un peu fraîche dans la capitale mexicaine — du moins sur le front diplomatique. C'est que le secrétaire d’État américain, Rex Tillerson, poursuit sa visite au Mexique... et qu'il est prudent de dire que les relations ne sont pas exactement au beau fixe entre les deux pays depuis l’arrivée en poste de Donald Trump.



M. Tillerson doit notamment rencontrer le président Enrique Peña Nieto, de même que plusieurs ministres. Il est permis de penser que la construction d’un mur frontalier, l’expulsion des immigrés illégaux (dont plusieurs Mexicains) et la renégociation de l’accord de libre-échange nord-américain feront partie des sujets abordés. Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure sera aussi de passage à Mexico au cours de la journée.



Le résultat du jour: quel président pour l’Équateur?





Après cinq jours à compter les bulletins de vote, il semble que les autorités équatoriennes annonceront aujourd’hui le nom du gagnant du premier tour de l’élection présidentielle. Les sondages donnent Lenin Moreno, candidat de la gauche (et dauphin du président sortant) en avance devant l’ex-banquier conservateur Guillermo Lasso. Mais tout indique qu’un deuxième tour sera nécessaire pour les départager.



Pour la gauche latino-américaine, cette élection revêt un caractère important, plusieurs pays de la région ayant opéré des virages à droite récemment.



L’heure H pour Uber





Ça passe ou ça casse: la Cour suprême se prononcera aujourd’hui sur la demande d’appel d’Uber contre Revenu Québec. Si le tribunal refuse d’entendre la cause, le dossier sera clos.



La compagnie conteste deux mandats de perquisition qui ont permis à Revenu Québec de procéder à la saisie de ses données financières en 2015 — cela dans le but de démontrer l’existence d’une fraude fiscale. Jusqu’ici, la Cour supérieure a débouté Uber, et la Cour d’appel a refusé d’entendre la compagnie.



Carte électorale, la suite





C’est l’ultime jour pour qu’une intervention politique permette de (peut-être) sauver la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques: la Commission de la représentation électorale doit se réunir aujourd’hui pour décider si elle conserve le modèle de carte électorale proposé le 7 février — et largement décrié depuis. Une décision définitive est attendue lundi.



Mais le gouvernement Couillard pourrait encore changer la donne en faisant cheminer un projet de loi déposé par la députée solidaire Manon Massé, qui représente la circonscription visée et qui demande un délai dans le processus de décision.





Grosse journée pour la militante iranienne arrêtée cette semaine par l’Agence des services frontaliers du Canada et menacée d’expulsion le 28 février: Roghayeh Azizi Mirmahaleh doit comparaître devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, où elle saura sur le champ si elle peut être libérée en attendant son renvoi en Iran. Plus tôt dans la journée, la Cour fédérale étudiera aussi son dossier.