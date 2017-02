Quoi surveiller aujourd'hui?

Quel développement aujourd’hui dans le dossier de la militante iranienne Roghayeh Azizi Mirmahaleh? Ottawa bougera-t-il? La femme de 60 ans a été arrêtée mardi par l’Agence des services frontaliers du Canada en attendant son expulsion, prévue le 28 février.



Mme Azizi craint d’être arrêtée et emprisonnée si elle retourne dans son pays d’origine. Mardi, la ministre québécoise de l’Immigration, Kathleen Weil, a demandé à son homologue fédéral de surseoir au renvoi de Mme Azizi pour des raisons humanitaires.



L’heure de la fête pour les conservateurs américains





C’est dans une ambiance post-triomphe que les conservateurs américains se réunissent à compter d’aujourd’hui pour la Conservative Political Action Conference (CPAC), grand rassemblement annuel de la droite américaine.



Si l’événement de quatre jours se passera des services du polémiste Milo Yiannopoulos (l’éditeur du site Breitbart a tenu des propos controversés sur la pédophilie et s’est vu retirer son invitation au CPAC), il pourra compter sur tous les poids lourds du mouvement conservateur désormais au pouvoir: Donald Trump, Mike Pence, Stephen Bannon, Ben Carson, Reince Priebus…



La découverte du jour: Exoplanètes, la suite





Sur le front des exoplanètes, l’actualité est (à sa façon) brûlante ces temps-ci. Après la découverte en août d’une exoplanète tournant autour de l’étoile la plus proche du Soleil — pratiquement en banlieue de la Terre —, la NASA a convoqué pour ce soir une conférence de presse internationale pour présenter «une découverte au-delà de notre système solaire».



Ce qui, avouons-le, ne manque pas d'amplitude.



Les prix du jour: Brit Awards





C’est l’une des grandes fêtes de la musique: celle des Brit Awards, qui célèbrent le meilleur de la musique britannique — elle-même une référence en soi. La cérémonie de remise des prix se tient ce soir.



Quelques nommés? David Bowie (meilleur artiste masculin britannique solo), Radiohead (groupe britannique), Nick Cave (groupe international), Beyoncé (meilleure artiste féminine internationale, catégorie très relevée cette année avec Rihanna, Solange, Sia et Christine and the Queens) et… Leonard Cohen, comme artiste solo international.





Autre fleuron britannique: Lady Di, cette fois. La presse internationale pourra découvrir aujourd’hui le contenu de l’exposition consacrée à la garde-robe de la défunte et organisée par le palais de Kensington.



On promet des robes de soirée, des tenues officielles, des tailleurs chics, des chapeaux en laine, des voilettes, des broches… vous voyez le concept: tout l’éventail princier de la princesse. Mais il faut aussi voir ce que l’événement annonce: une série d’activités pour commémorer les 20 ans de son décès tragique (le 31 août 1997). Ce n’est donc qu’un début.