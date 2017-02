Robert Mugabe fête ses 93 ans

Harare — Le plus vieux dirigeant en exercice de la planète, le président zimbabwéen Robert Mugabe, a célébré mardi ses 93 ans en répétant sa ferme intention de continuer à régner sans partage sur le pays malgré le poids de plus en plus évident de son âge. Depuis quelques années, son état de santé est un sujet intarissable de rumeurs, que ses visites régulières à Singapour ou à Dubaï pour se faire soigner entretiennent régulièrement. En 2015, plusieurs chutes en public ont fait planer le doute sur ses capacités. La même année, il a lu devant le Parlement un discours parfaitement identique à celui qu’il avait prononcé un mois plus tôt, manifestement sans s’en apercevoir. Les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2018.