Quoi surveiller aujourd'hui?

L'auteur présumé de l'attentat de la grande mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, sera de retour en Cour aujourd'hui, trois semaines après la tuerie. Peu avant la comparution, son avocat, Jean Petit, aura accès aux résultats de l'enquête policière concernant son client.



Cette preuve ne sera pas dévoilée devant le Tribunal pour le moment. Elle alimentera toutefois la réflexion de M. Petit sur une question délicate: demandera-t-il une expertise psychiatrique pour son client, ce qui pourrait ouvrir la porte à une défense de non-responsabilité criminelle?



– À Ottawa, le Forum musulman canadien tient ce matin une conférence de presse pour discuter de la réaction des Canadiens à l'attentat de Québec… et de la motion contre l'islamophobie, qui divise les élus à Ottawa.



Le rapport du jour: les CPE, 20 ans plus tard





La Commission sur l'éducation à la petite enfance — créée dans la foulée des 20 ans de la naissance du réseau des CPE — rendra public son rapport aujourd'hui. Quelles recommandations fera-t-elle à Québec, deux ans après les modifications importantes apportées par le gouvernement Couillard au mode de tarification?



Le rapport de la commission s'appuie sur une vaste consultation menée l'automne dernier à travers le Québec. Son mandat? Faire le bilan des 20 ans du réseau, mais surtout, «dégager une vision commune pour l'avenir des services éducatifs à la petite enfance».



L'autre rapport du jour: le bilan d'Amnistie





C'est l'heure de jeter un regard à l'état du monde en matière de droits de la personne: Amnistie internationale rend public aujourd'hui depuis Paris son rapport annuel 2016.



L'an dernier, l'organisme s'était inquiété d'un «mouvement insidieux et rampant qui met en péril les droits de la personne», soit le fait que des gouvernements s'en prennent «délibérément aux institutions qui ont été créées pour contribuer à la protection des droits fondamentaux».



Le chiffre du jour: 93





C'est l'âge qu'atteint aujourd'hui le président (ou dictateur, selon l'appréciation) zimbabwéen Robert Mugabe, plus vieux chef d’État en exercice dans le monde. Après 36 ans au pouvoir, Mugabe a encore exclu toute idée de départ à la retraite cette fin de semaine.



La semaine dernière, son épouse (âgée de 51 ans et pressentie comme future candidate présidentielle) a soutenu que Robert Mugabe sera réélu en 2018… même s'il meurt avant. «Vous verrez les gens voter pour le cadavre de Mugabe!» a-t-elle lancé. Ce serait là une preuve illustrant à «quel point ils aiment leur président» — et non pas celle d'un système électoral légèrement déficient, bien sûr.





Après une longue fin de semaine dans sa résidence floridienne de Mar-a-Lago (que certains surnomment la «Maison-Blanche d'hiver»), le président américain regagne la vraie de vraie Maison-Blanche aujourd'hui, avec un suspense dans l'air: quand livrera-t-il son nouveau décret migratoire, promis cette semaine et attendu de pied ferme par une bonne partie du monde?