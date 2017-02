ONU: décès subit de l’ambassadeur russe

New York — L’homme qui défendait les intérêts de la Russie auprès des Nations unies depuis plus de dix ans est décédé subitement lundi. Vitaly Churkin était âgé de 64 ans. L’ambassadeur adjoint de la Russie, Vladimir Safronkov, a expliqué à l’Associated Press que son patron a été transporté vers le centre médical NewYork-Presbyterian de l’université Columbia après avoir subi un malaise dans son bureau de l’ONU. La cause du décès n’est pas encore connue. M. Churkin était connu comme un ardent défenseur des intérêts de la Russie. Son intelligence et ses échanges acérés, surtout avec ses homologues américain et occidentaux, étaient légendaires. L’ambassadeur britannique Matthew Rycroft a salué sur Twitter la disparition « d’un géant diplomatique et d’un personnage merveilleux ».