La Grèce en suspens





Et puis, comment va la Grèce, dont les tourments économiques ont fait la manchette régulièrement depuis quelques années? Pas trop bien, semble-t-il. Ainsi les 19 ministres des Finances de l’Eurogroupe doivent-ils décider aujourd’hui si l’Europe donnera un autre coup de main financier pour aider Athènes à se remettre sur les rails.



Le quotidien Libération rappelait hier que l’on se pose au sujet de la Grèce les mêmes questions depuis 2010: «Le pays va-t-il faire faillite ? [...] L’austérité est-elle le seul avenir des Grecs ? Depuis sept ans, la zone euro est engluée dans cette crise dont personne ne voit l’issue et dont le coût politique pour l’idée européenne elle-même est de plus en plus élevé.»



Pence en Europe



Autre sujet chaud pour l’Europe: ses relations avec le nouveau gouvernement Trump (le président n’étant pas exactement l’europartisan le plus enthousiaste qui soit).



Question d’établir des liens — ou de passer quelques messages —, le vice-président Mike Pence sera aujourd’hui à Bruxelles pour rencontrer des dirigeants de l’Union européenne et de l’OTAN. Il doit notamment faire une déclaration commune avec le président du Conseil européen, Donald Tusk. Or, l’ambiance pourrait être fraîche: M. Tusk a récemment déclaré que Donald Trump représentait une «menace» pour l’Europe, au même titre que l’islam radical, la Chine ou la Russie.



Trump en débat







Pendant que son vice-président visitera Bruxelles, Donald Trump fera l’objet d’une grande attention aujourd’hui au Parlement britannique: les députés doivent en effet débattre d’une pétition qui réclame que la visite d’État que doit faire M. Trump au pays soit ramenée à une simple visite officielle.



L’invitation lancée avec empressement par la première ministre May suscite en tous les cas beaucoup de passion: la reine serait embarrassée par le dossier et quelque 1,8 million de personnes ont signé la pétition pour protester. Une autre pétition soutenant la visite a quant à elle récolté près de 300 000 signatures.



Des résultats en Équateur



Gauche ou droite? Les résultats finaux du premier tour de l’élection présidentielle en Équateur devraient être connus tôt ce matin, au lendemain d’un vote où l’on prédisait une courte victoire du candidat de la gauche, Lenin Moreno. Les premiers résultats le donnaient hier en avance sur l’ancien banquier conservateur Guillermo Lasso… mais peut-être pas suffisamment pour éviter un deuxième tour.





Moreno est soutenu par le président sortant, Rafael Correa — une figure dominante de la gauche latino-américaine depuis une décennie.



La semaine des Oscar



Voici venu le temps du grand décompte vers la cérémonie des Oscar, qui aura lieu dimanche prochain à Los Angeles. Avec cette année un élément de suspense pour le Québec: le film Arrival, réalisé par Denis Villeneuve, est en lice dans huit catégories (souvent très prestigieuses, dont celle du meilleur réalisateur). C’est le film La La Land qui domine la course avec 14 nominations.



Un autre cinéaste canadien pourrait toutefois se démarquer: Theodore Ushev est en nomination avec son court métrage d’animation Vaysha l’aveugle, un film (de huit minutes) que l’Office national du film offre en visionnement libre sur son site toute la semaine.



À suivre cette semaine



- Retour en cour d’Alexandre Bissonnette mardi. Le jeune homme fait face à des accusations de meurtre prémédité relativement à l’attentat de la Mosquée de Québec.



- Dernière semaine de travaux parlementaires à Québec et à Ottawa avant la relâche de la relâche.