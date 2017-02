17 février 2017 19h13

Laïcité délaissée

La seule idéologie que refusent de défendre MM. Trudeau et Couillard ainsi que les tenants du multiculturalisme, c’est la laïcité dans les domaines civique et civil.

Appuyée sur la neutralité de l’État, la laïcité est la seule idéologie qui ne veut la peau de personne, qui ne veut punir personne, qui ne veut couper la parole à personne et la pensée de personne. La laïcité est la seule idéologie qui permette de construire une société où tout le monde peut vivre selon ses valeurs sans empiéter sur celles des autres.

Le 16 février 2017

L’excuse vestimentaire

Il est déplorable de voir notre premier ministre s’adonner à cette mesquinerie sophistique cherchant à faire avaler une fausseté comme vérité à force de la répéter. M. Couillard a le droit de ne pas vouloir interdire le port de signes religieux ostentatoires, notamment chez les juges et les policiers. Mais il ne saurait soumettre sa position au débat rationnel et démocratique en disant qu’il ne veut pas cautionner la discrimination vestimentaire.

La discrimination n’est pas que différenciation. Il n’y a discrimination que lorsqu’on cause un préjudice de façon indue. Il n’est pas illégitime d’exiger d’un infirmier qu’il porte des vêtements hygiéniques ou d’interdire à une hôtesse de se présenter en bikini… pas plus qu’en burkini !

À ce premier sophisme, Philippe Couillard en joint un autre complémentaire. Ce n’est pas l’individu, dit-il, qui est laïque, mais l’État. Dans sa chambre à coucher, le juge peut porter les vêtements qu’il veut, l’État n’a rien à y redire. Mais quand il siège au tribunal, il n’agit pas à titre personnel mais comme représentant de l’État. Et il n’est pas déraisonnable de lui interdire la kippa au nom de l’apparence d’impartialité.

Notre premier ministre est suffisamment cultivé pour faire de la politique autrement sur des enjeux aussi délicats.

Lévis, 15 février 2017

L’autisme

Madame la Ministre Charlebois,

Il me peine de réaliser que nous n’avons pas avancé au cours des ans dans la problématique de l’autisme au Québec. C’est décourageant et choquant à la fois.

Il y a 40 ans, je suis allé en commission parlementaire avec des parents et des professionnels pour expliquer nos besoins. Mon fils avait alors quatre ans environ. Par la suite, bien que le gouvernement ait produit le manuel L’école québécoise sur l’intégration des personnes handicapées, rien n’a bougé. Mon mari et moi avons dû aller en Cour supérieure pour que notre fils soit intégré en classe. La Commission scolaire de Sainte-Foy ne voulait pas l’accepter. Nous sommes même déménagés à Montréal par la suite, pour lui assurer des services, et encore là, je vous passe les détails de comment ce fut laborieux au cours des ans pour assurer des services à notre fils. Sans parler des nombreux travailleurs sociaux, environ une vingtaine, à qui nous avons eu à expliquer notre situation et nos besoins.

Notre fils est décédé il y a maintenant quatre ans, mais nous sympathisons profondément avec tous les parents qui vivent l’autisme au quotidien. Ce sont tous des héros anonymes. Votre gouvernement a une responsabilité envers ces parents et leurs enfants. Il n’y a plus de place pour des délais, il faut agir maintenant. Je vous supplie de prioriser ce dossier sans délai. C’est une situation honteuse. N’attendez pas que des drames se produisent pour être accusés de négligence. Ce sera trop tard.

Dollard-des-Ormeaux, le 16 février 2017

Drôle de numéro

Dans un cri du coeur qui sort de l’ordinaire, la députée Marie Montpetit souhaite voir changer le nom de la circonscription de Crémazie pour celui de Maurice Richard. Drôle de numéro. Marie Montpetit semble connaître le hockey, mais pas son histoire littéraire. Elle aurait donc avantage numérique à se renseigner un peu. Un tour du chapeau à la station Crémazie pourrait changer le match. Elle pourrait y lire : « Tous ceux dont le coeur pur n’écoute sur la terre / Que Les Échos du ciel qui rendent moins amère / La douloureuse voie où l’homme doit marcher… » Bien sûr, ce n’est pas comme une échappée du grand numéro 9, le Rocket Richard, l’idole inoubliable des Canadiens français, c’est simplement de la poésie. Et Octave Crémazie, illustre écrivain du XIXe siècle, est reconnu comme le premier poète national du Québec. Il ne faudrait pas non plus l’oublier. La poésie, ça compte aussi.

Le 16 février 2017