Les photos de la semaine du 11 février 2017

Donald Trump et Justin Trudeau se rencontrent pour la première fois. Appuyée par de nombreux citoyens, Manon Massé tente d'éviter la disparition de sa circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques. Le collectif Faut qu’on se parle dévoile son livre-bilan Ne renonçons à rien. Pierre Karl Péladeau fait son grand retour à la tête de Québecor. Claude Julien devient le nouvel entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Retour en images sur l'actualité de la semaine.





1. Washington (États-Unis), 13 février 2017 | Tout sourire devant les caméras, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le président des États-Unis, Donald Trump, ont échangé une poignée de main ferme lundi avant d’entrer dans le Bureau ovale. Au cœur des discussions : l’Accord de libre-échange nord-américain, la question de l’immigration et celle de la sécurité à la frontière. C’était la première fois que les deux hommes se rencontraient. L’objectif premier de cette rencontre pour Justin Trudeau était de s’assurer que le Canada ne fasse pas les frais des mesures protectionnistes du nouveau président américain. (Lisez notre article) Mandel Ngan Agence France-Presse







2. Washington (États-Unis), 16 février 2017 | Convoquant la presse américaine pour une conférence de dernière minute afin de démentir de vive voix toute collusion avec la Russie durant la campagne électorale, Donald Trump en a finalement profité pour critiquer vertement le quatrième pouvoir. Le président avait déjà qualifié il y a quelques mois la chaîne CNN de réseau de « fausses nouvelles ». Il est allé encore plus loin jeudi en affirmant que « le niveau de malhonnêteté [des médias était] hors de contrôle ». La conférence de presse s’est ainsi transformée en un échange tendu de plus d’une heure et quart entre le président et les journalistes. (Lisez notre article) Andrew Harnik Associated Press







3. San Luis Rio Colorado (Mexique), 13 février 2017 | Le jour se lève sur la ville frontalière de San Luis Rio Colorado. Simple ligne sur une carte pour certains, véritable obstacle à la libre circulation pour d’autres, un mur de plusieurs mètres de haut y sépare le Mexique des États-Unis. Un drapeau mexicain, avec le visage de l’ancien président américain, Barack Obama, a été peint sur une parcelle du mur. Guillermo Arias Agence France-Presse







4. Bobigny (France) , 16 février 2017 | Le souvenir des émeutes qui ont éclaté dans les banlieues françaises en 2005 ne semblait plus si lointain cette semaine ; l’ambiance y était toujours aussi explosive près d’une décennie plus tard. La tension a été ravivée par le viol présumé du jeune Théo, d’Aulnay-sous-Bois, au cours d’une interpellation au début du mois. Voitures incendiées, vitrines et abribus fracassés : la police a interpellé des dizaines de personnes lors de manifestations qui ont rapidement dégénéré à Bobigny, en banlieue de Paris. (Lisez notre article) Philippe Lopez Agence France-Presse







5. Montréal (Québec), 16 février 2017 | Presque quatre ans après avoir laissé la direction de son entreprise afin de poursuivre ses ambitions politiques au sein du Parti québécois, Pierre Karl Péladeau a finalement repris sa place à la tête de Québecor jeudi. Les employés s’attendaient depuis plusieurs mois déjà à un retour en force de M. Péladeau. Rappelons que ce dernier avait fait une sortie fracassante en mai 2016 en annonçant sa démission du poste de chef du Parti québécois pour passer plus de temps avec sa famille. (Lisez notre article) Jacques Nadeau Le Devoir







6. Montréal (Québec), 15 février 2017 | Après 174 assemblées de cuisine et une dizaine de consultations publiques, le collectif de la tournée Faut qu’on se parle a dévoilé mercredi son livre-bilan de l’aventure, Ne renonçons à rien. En tout, 6980 propositions ont été reçues des citoyens en vue de rendre le Québec meilleur. Le livre propose ainsi huit projets centraux, dont celui de faire de l’éducation une priorité nationale. Plusieurs personnalités bien connues font partie du collectif, dont l’ancien leader étudiant Gabriel Nadeau-Dubois, la militante crie Maïtée Labrecque-Saganash et l’ancien chef d’Option nationale, Jean-Martin Aussant. (Lisez notre article) Jacques Nadeau Le Devoir







7. Montréal (Québec), 12 février 2017 | Plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues du quartier Centre-Sud de Montréal dimanche pour défendre la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques, menacée de disparaître lors des prochaines élections provinciales. La députée de la circonscription, Manon Massé, de Québec solidaire, a présenté au directeur général des élections une pétition signée par 14 000 personnes réclamant des consultations publiques supplémentaires. Elle a également déposé un projet de loi pour suspendre le processus en cours jusqu’à juin 2017. La Commission de la représentation électorale doit donner dans moins de dix jours sa décision définitive concernant la refonte de la carte électorale. (Lisez nos articles sur le sujet) Pedro Ruiz Le Devoir







8. Montréal (Québec), 12 février 2017 | La journée portes ouvertes des mosquées de Montréal a connu un franc succès dimanche, attirant de nombreuses personnes désireuses de mieux comprendre l’islam. Quelques semaines après l’attentat de Québec, c’était aussi l’occasion pour les Montréalais d’exprimer une nouvelle fois leur solidarité et leurs condoléances aux musulmans de la province. En tout, 14 mosquées de Montréal et de la Rive-Sud ont ouvert leurs portes au public. (Lisez notre article) Pedro Ruiz Le Devoir







9. Brossard (Québec), 15 février 2017 | Une succession de défaites pour le Canadien de Montréal aura finalement eu raison de Michel Therrien. Sans grande surprise, l’entraîneur-chef a été congédié mardi, après près de cinq saisons avec le Tricolore. Une décision nécessaire pour renouer avec le succès, selon le directeur général Marc Bergevin (notre photo). C’est Claude Julien qui prendra sa place auprès de l’équipe, qu’il a déjà dirigée de janvier 2003 à janvier 2006. Ce dernier a été remercié par les Bruins le 7 février dernier, avec qui il a remporté la coupe Stanley en 2011 et atteint la finale en 2013. (Lisez notre article) Paul Chiasson La Presse canadienne







10. Holtville (États-Unis), 14 février 2017 | Fête des amoureux, la Saint-Valentin est célébrée un peu partout dans le monde tous les 14 février. À Holtville, en Californie, c’est plutôt l’occasion de remplacer les croix plantées sur une fosse commune en souvenir des centaines de migrants non identifiés abattus alors qu’ils tentaient de traverser illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Gregory Bull Associated Press







11. Halifax (Nouvelle-Écosse), 13 février 2017 | Une tempête s’est abattue dans les Maritimes mardi, entraînant la fermeture des écoles et des bureaux gouvernementaux, en plus de bouleverser sérieusement les déplacements. Le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse ont été fortement touchés par les précipitations mélangeant neige, pluie et blizzard. (Lisez notre article) Darren Calabrese La Presse canadienne







12. Rushikulya Beach (Inde), 16 février 2017 | Sur la plage de Rushikulya, en Inde, une tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) vient pondre ses œufs. Des milliers d’autres tortues marines se joindront à elle au cours des prochains jours. Ces femelles, qui se reproduisent en masse (plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers), ne disposent pas de beaucoup de lieux sur terre où pondre leurs œufs. Asit Kumar Agence France-Presse

Pour consulter ce reportage en grand format. cliquez ici.