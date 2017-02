The Great Wall (V.F. de La Grande Muraille)

Zhang Yimou (Raise the Red Lantern, Hero, Curse of the Golden Flower) est un esthète dont le talent est reconnu aussi bien en Chine qu’en Occident, et ce, depuis des décennies. Le voilà maintenant complice de studios américains déterminés à percer le grand marché cinématographique chinois. Ce qui ressemble à un cheval de Troie recrée une légende voulant que des monstres assaillent, tous les 60 ans, la Grande Muraille, chaque fois freinés par une armée dévouée et disciplinée. Deux soldats mercenaires occidentaux (Matt Damon et Pedro Pascal) échouent au sein de ce bataillon sans nom, devenant de précieux alliés. Tout ce brouhaha numérique peuplé de personnages schématiques dans une variation rachitique du Seigneur des anneaux se veut aussi extravagant qu’une cérémonie d’ouverture de Jeux olympiques (Yimou a orchestré celle de Pékin en 2008), mais ne risque pas de remporter la médaille de l’originalité.



The Great Wall (V.F. : La Grande Muraille) ★★ 1/2 États-Unis–Chine, 2017, 103 min. Drame fantastique de Zhang Yimou. Avec Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Andy Lau.