L’école publique comme champ de bataille ? Le sujet n’est pas nouveau, et apparaît même usé à la corde sous la houlette de Richie Keen, un transfuge de la télé désespéré d’en sortir. On peut déjà prédire qu’il retournera vite dans ses terres devant cette affligeante comédie scolaire autour d’un affrontement à mains nues entre deux professeurs (Ice Cube et Charlie Day à armes inégales), luttant pour l’honneur, mais surtout pour leur emploi. Ce qui décroche surtout la mâchoire, c’est la bêtise abyssale de tous ces personnages ne faisant qu’aligner les blagues dénuées d’intelligence, plongés dans des situations grotesques qui feront bâiller d’ennui les adolescents boutonneux. Si la comédie apparaît parfois comme le reflet cruel d’une société, Fist Fight témoigne avec éloquence de la médiocrité qui la ronge.



Combat de profs (V.F. de Fist Fight) ★ 1/2 États-Unis, 2017, 91 minutes. Comédie de Richie Keen avec Charlie Day, Ice Cube, Tracy Morgan.