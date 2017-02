Inès conçoit pour des multinationales des modèles impopulaires, telle l’externalisation de la main-d’oeuvre, en laissant croire à ses clients que c’est elle et sa boîte qui portent l’odieux de telles initiatives. Inès est, en apparence, le cliché de la femme qui a réussi mais qui n’est pas épanouie. Arrive à la rescousse papa Winfried, alias Toni Erdmann, un hurluberlu mû par un besoin irrépressible de déstabiliser. Mais est-ce bien un sauvetage ? Winfried vient de perdre son chien adoré, et s’immiscer dans la vie de sa fille lui permet de fuir son désarroi. Ces identités de rechange qu’il adopte ne sont-elles pas qu’un moyen d’éviter toute introspection ? Inès, elle, ne se débrouille pas trop mal. Elle a en outre hérité cette propension à déconcerter (ce brunch !). À la fin, c’est Inès qui sauve son père en lui laissant croire qu’il l’a sauvée, elle. Permettre à autrui de vivre dans le déni, c’est sa spécialité. Fascinant, mais plus sombre qu’il n’y paraît, Toni Erdmann…



Horaire en salles



Notre critique complète

Toni Erdmann (V.O., s.-t.f.) ★★★ 1/2 Allemagne-Autriche, 2016, 162 minutes. Comédie dramatique de Maren Ade. Avec Peter Simonischek, Sandra Hüller, Ingrid Bisu, Michael Wittenborn.