Ove, un retraité suédois, est le portrait type du grincheux. Dans sa communauté à accès restreint, il effectue sa ronde chaque matin et fait la leçon à tout un chacun. Évidemment, toute cette aigreur tire sa source dans une profonde tristesse. Si la prémisse n’est pas neuve, la manière, à forte teneur en humour noir, est assez irrésistible. Il faut voir Ove, qui refuse de vivre sans sa défunte épouse, essayer d’en finir à répétition, sans succès. Entre une voisine entêtée et un matou errant qui s’impose, Ove s’humanise à son corps défendant. La réalisation de Hannes Holm est entièrement au service d’excellents interprètes. C’est toutefois Rolf Lassgard qui fait que le film fonctionne, et ce, malgré un scénario non dénué de facilités. Doté d’une présence physique imposante, le comédien dégage, lors de moments clés, une fragilité bouleversante. Il élève le film, qui en retour élève le spectateur.



A Man Called Ove (V.O., s.-t.f.) Suède, 2016, 116 minutes. Comédie dramatique de Hannes Holm. Avec Rolf Lassgard, Bahar Pars, Filip Berg, Ida Engvoll.