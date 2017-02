Quoi surveiller aujourd'hui?

Le premier ministre Trudeau poursuit aujourd'hui sa minitournée européenne pour défendre les vertus de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Il sera à Berlin (où il visitera le marché de Noël touché par un attentat à la fin 2016) avant de prononcer un discours qualifié d'«important» à Hambourg.



Hier, M. Trudeau a fait valoir que l'accord deviendra «l’exemple à suivre pour toutes les prochaines ententes commerciales ambitieuses» s'il est bel et bien ratifié. Mais s'il échoue? «Il pourrait bien être le dernier en son genre», pense-t-il.



Le chiffre du jour: 1





C'est le nombre actuel de candidats déclarés à la course au leadership du Nouveau Parti démocratique (NPD), Peter Julian s'étant lancé cette semaine. Or, le parti organise aujourd'hui un briefing technique sur la course… et devrait normalement confirmer qu'un premier «débat» sera organisé le 12 mars.



Un débat à un? Le concept trancherait avec le foisonnement de candidats à la direction du Parti conservateur du Canada, où la course se fait à 14. Le nouveau chef du NPD doit être élu le 29 octobre 2017.



L'ère Julien, jour 1





L'histoire va s'écrire à Brossard aujourd'hui, ou du moins la petite histoire du retour de Claude Julien comme entraîneur du Canadien de Montréal. Trois jours après sa nomination, le nouveau coach dirigera son premier entraînement au complexe du club sur la Rive-Sud. Les choses (plus) sérieuses commenceront samedi par un affrontement avec les Jets de Winnipeg.



Hier, ce fut au tour de Michel Therrien — l'homme congédié — de s'exprimer sur son départ. Il a essentiellement remercié tout le monde (les partisans, la direction de l'équipe, les joueurs et les journalistes) avant de dire qu'il «part la tête haute» et qu'il est «extrêmement fier du travail accompli» depuis 2012.



Chiffres et contre-chiffres





Chacun son tour médiatique: le regroupement des avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) — en grève depuis 17 semaines — réagira cet après-midi à la présentation faite jeudi par le gouvernement, qui a choisi de dévoiler publiquement les offres qui sont sur la table.



Québec affirme qu'elles répondent aux demandes faites... mais l'interprétation du Conseil du trésor n'est pas exactement partagée par LANEQ.