16 février 2017 21h14

L’offre du PQ traitée de haut par QS

Membre de Québec solidaire, j’ai été déçu de la manière dont a été reçue par mon parti l’initiative du PQ de ne pas présenter de candidat lors de l’élection partielle dans Gouin. Déçu parce qu’il me semble que, dans l’esprit qui l’anime, il s’agit d’un geste pavant la voie pour une éventuelle collaboration afin de chasser les libéraux du pouvoir en 2018. Cette initiative du PQ va d’ailleurs dans le sens d’un avis de proposition que j’ai fait parvenir il y a quelques semaines aux instances de mon parti et qui s’énonce de la manière suivante. « Le devoir que nous nous faisons de chasser les libéraux du pouvoir lors de l’élection de 2018 ne pourra concrètement se réaliser sans que des ententes aient lieu entre les partis d’opposition. » Tout en me montrant théoriquement d’accord avec les conditions posées par Québec solidaire pour se rallier dans l’élection de 2018 à un ou d’autres partis, il me semble que la convergence ne pourra se faire sans accepter certains compromis. Une étape de convergence pourrait consister tout simplement à laisser la place au parti qui a la meilleure chance de battre le candidat du Parti libéral. Ce qui veut dire ne pas présenter de candidat QS dans les circonscriptions soit par tradition acquis à un des trois autres partis, soit là où la lutte pourrait s’annoncer serrée. Dans une prochaine assemblée des membres, j’aimerais donc faire la proposition suivante : « Dans un esprit de collaboration minimale entre les partis d’opposition pour battre les libéraux, je propose que notre parti choisisse de ne pas faire la lutte contre un candidat qui, quel que soit son parti, souverainiste ou non, progressiste ou non, a des chances de battre celui du Parti libéral ». Oui, l’attitude de QS en réaction à la décision du PQ me déçoit. Elle parle de rigidité, d’illogisme et de déconnexion de la réalité. Navrant.

Saint-Pascal de Kamouraska, le 14 février 2017

Sauvons SMSJ

C’est un très bon portrait de Manon Massé qu’esquisse Francine Pelletier dans Le Devoir du 15 février. Le problème, c’est qu’il ne s’agit pas de sauver le poste de Manon parce que c’est Manon qui est en poste. Il s’agit de respecter la « communauté naturelle » que forment les citoyennes et citoyens de Sainte-Marie–Saint-Jacques (SMSJ). Manon elle-même a insisté sur ce point à différentes occasions depuis que le rapport du comité a annoncé le démembrement de la circonscription.

Je n’ai pas voté pour Manon en 2014 et je ne crois pas voter pour elle à la prochaine élection, ce qui ne m’empêche absolument pas d’avoir en grande considération cette leader de grande qualité.

J’ai participé à la manifestation d’appui à cette communauté de l’actuel comté dimanche dernier devant le Comité social coin Beaudry et Robin. Le DGE doit tout faire pour réparer l’injustice dont sont victimes ces gens qui, contrairement à ceux et celles des comtés d’Outremont et de Mont-Royal, ont été frustrés de leur droit d’être dûment consultés.

Le 15 février 2017

Made for Sharing ! Rien de moins…

J’hésite entre la colère et la tristesse en contemplant le slogan dévoilé en grande pompe — comme il sait si bien le faire — par Paris pour annoncer sa candidature aux Jeux olympiques de 2024. Ironie du sort, la nouvelle s’est retrouvée en page C6 du Devoir des 4 et 5 février 2017, juste au-dessus de l’intitulé Avis de décès. Certains de ces hasards ne manquent pas d’ironie, et c’est à croire qu’il fait partie du texte de l’Agence France-Presse ! En ces temps où il est beaucoup question de dialogue, d’accueil et d’inclusion, aurait-on oublié qu’il demeure essentiel de savoir qui nous sommes et ce qui nous a fait pour entrer dans de tels exercices ? Comme Justin Trudeau, avec son franglais indescriptible, et Philippe Couillard, qui n’en a rien à cirer avec le français, ont dû sourire en voyant cette manchette, si d’aventure ils ont pu s’y attarder ! Pour respecter je ne sais quoi ou racoler je ne sais qui, voilà que Paris et la France doivent faire fi de ce qu’ils sont. Bof ! pourrait-on dire, ils n’en sont pas à leur première trahison… Tout de même, je ne peux qu’inviter ce monsieur Tony Estanguet, coprésident du comité organisateur, à se procurer quelques exemplaires d’un des Contes du lundi d’Alphonse Daudet, La dernière classe. En cherchant bien, il devrait en trouver chez les bouquinistes de la Seine et pourrait faire oeuvre utile en les partageant avec ses collègues.

Saint-Charles-Borromée, le 5 février 2017