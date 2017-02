Quoi surveiller aujourd'hui?

Vive les marchés ouverts! C’est essentiellement ce que plaidera Justin Trudeau aujourd’hui à Strasbourg alors qu’il s’adressera au Parlement européen. Les eurodéputés viennent d’adopter l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, mais celui-ci doit encore être ratifié par la quarantaine de pays concernés. La plupart des mesures de l’accord entreront toutefois en vigueur dès le mois d’avril.Ce coup de pouce promotionnel du premier ministre canadien s’inscrit dans un contexte mondial tendu, où discours protectionnistes et anti-libre-échangistes résonnent de plus en plus fort. Il semble que M. Trudeau veuille surtout «souligner le caractère singulièrement progressiste de l’accord», disait son cabinet cette semaine.

Le premier ministre Couillard lancera officiellement aujourd’hui le Rendez-vous national sur la main-d’œuvre à Québec.

Quelque 150 participants des milieux patronaux, syndicaux, municipaux et de l’éducation discuteront de trois grands enjeux: développement économique, formation et rétention de la main-d’œuvre (cela dans un contexte de défi démographique).

On prévoit aussi quelques milliers de manifestants étudiants qui viendront revendiquer la rémunération de leurs stages… Des mandats de grève ont été obtenus par des associations représentant près de 25 000 étudiants.

Alors, quelles sont ces offres? Le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, divulguera aujourd’hui les propositions que Québec a faites aux 1100 avocats et notaires de l’État (LANEQ). Les membres de LANEQ sont en grève depuis 17 semaines et ont choisi mardi de poursuivre le mouvement, même s'ils ont épuisé leurs prestations de grève.M. Moreau sort sur la place publique pour démontrer que les offres de Québec répondent aux revendications formulées. « Ils veulent la parité avec les procureurs de la couronne. Cette parité, on la donne», a-t-il soutenu mercredi.

Des rumeurs veulent que Bombardier pourrait confirmer aujourd’hui que British Airways passera une commande pour ses avions de la CSeries.Pourquoi ce jeudi? C’est que la compagnie doit dévoiler ses résultats du quatrième trimestre (par ailleurs fort attendus). Or, les deux dernières commandes importantes pour ces avions — de la part de Delta et d’Air Canada — ont été annoncées au moment de la publication de chiffres trimestriels. D'où les soupçons.

Attention, fléau planétaire en vue. L’Agence des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) termine aujourd’hui une réunion extraordinaire au Zimbabwe qui visait à trouver des solutions pour faire face à la prolifération de chenilles légionnaires (ou processionnaires), qui sont en train de ravager complètement les récoltes de six pays d’Afrique australe.Sauf que le problème excède largement le continent africain: ces bestioles voraces et pas si bêtes (pour échapper aux pesticides, elles descendent dans le sol et avancent en souterrain) s’attaquent à tout — maïs, sorgho, canne à sucre, coton, fruits secs… — et sont aussi présentes en Amérique du Sud et du Nord. La FAO s’attend à ce que l’Asie et la Méditerranée soient bientôt touchées également.