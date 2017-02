Michael Sabia à la tête de la Caisse jusqu’en 2021

Michael Sabia voit son mandat comme président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec prolongé de deux ans. Son mandat actuel ne venait pas à échéance avant 2019. Il est renouvelé jusqu’au 31 mars 2021. Le gouvernement a indiqué mercredi qu’il approuvait la nomination de M. Sabia comme président et chef de la direction du plus important véhicule d’investissement des épargnants québécois. Au terme de ce mandat, M. Sabia aura ainsi été à la tête de la Caisse pendant 13 ans, ce qui représenterait le plus long règne depuis la création de la Caisse au milieu des années 1960. Aucun changement n’avait été apporté à ses conditions de rémunération.