Quoi surveiller aujourd'hui?

C'est vers 11h ce matin que la Terre arrêtera de nouveau de tourner: le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, tiendra à ce moment un point de presse pour expliquer le congédiement de l'entraîneur Michel Therrien (ou l'embauche de Claude Julien — ou les deux).



Le phénomène d'éclipse médiatique se poursuivra encore un peu, le temps que Julien s'adresse lui aussi aux journalistes montréalais (vers 13h). La planète recommencera donc sa rotation normale en milieu d'après-midi.



Sklavounos, la suite





De retour au travail depuis hier, le député indépendant Gerry Sklavounos voudra probablement partir tôt du bureau à son deuxième jour: une manifestation «contre la culture du viol à l'Assemblée nationale» se tiendra à 18h devant le Parlement — des événements semblables sont prévus à la même heure à Montréal et à Sherbrooke.



«Il est temps que les décideurs changent leur mentalité et que des hommes politiques comme Gerry Sklavounos ne puissent plus jamais déclarer que "cette affaire" est maintenant "close", car c’est faux», ont écrit mardi les organisatrices. Quelques heures plus tôt, le premier ministre Couillard avait confirmé que M. Sklavounos ne pourra réintégrer le caucus libéral, puisque sa déclaration-repentir de jeudi dernier «ne correspondait pas aux attentes».



Applebaum, la suite aussi





C'est aujourd'hui qu'auront lieu les observations sur la peine au procès de l'ex-maire de Montréal Michael Applebaum. Ce dernier a été reconnu coupable le 26 janvier de huit chefs d'accusation, tous reliés à des fraudes. Il est passible de cinq ans de prison. Son avocat n'a pas indiqué s'il porterait le jugement en appel.



Entre 2006 et 2011, M. Applebaum a réclamé des pots-de-vin à des entrepreneurs pour des projets immobiliers dans l'arrondissement qu'il dirigeait.



Un projet de loi et une motion à Ottawa





- À Ottawa, un comité sénatorial étudie aujourd'hui le projet de loi S-231 sur la protection des sources journalistiques (lié au scandale des journalistes espionnés). Le sénateur Claude Carignan témoignera, ainsi que le directeur du Devoir et plusieurs autres patrons de presse canadiens.



- Toujours sur la colline du Parlement: les députés doivent débattre d'une motion qui vise à dénoncer l'islamophobie… et qui crée des remous chez les conservateurs. À sujet chaud, débat enflammé.





Le Parlement européen doit voter aujourd'hui sur la ratification de l'Accord économique et commercial global (AECG), l'entente de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Le premier ministre Trudeau sera à Strasbourg et à Berlin jeudi et vendredi pour faire franchir au projet les dernières étapes.



Son message? Vanter l’importance de la libéralisation des marchés et dénoncer les dangers du protectionnisme… cela au moment où Washington semble aller en sens contraire.