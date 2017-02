Quoi surveiller aujourd'hui?

Ils le disent ouvertement: les avocats et notaires de l’État (LANEQ) sont «épuisés» et songent à mettre fin à leur grève qui dure depuis… 17 semaines. La décision sera prise aujourd'hui en assemblée. Le fonds de grève des syndiqués est épuisé depuis la fin janvier.



Lundi, LANEQ a déposé une poursuite contre le gouvernement pour négociation de mauvaise foi. Les dernières offres prévoient 5,25% de hausse salariale en cinq ans. Quelque 1100 avocats et notaires sont concernés par un conflit qui a ralenti le gouvernement dans plusieurs dossiers.



Une circonscription, une pétition





Manon Massé déposera ce matin les pétitions signées par «des milliers de personnes» opposées à la disparition programmée de la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques. Ce sera le prélude à une journée où cette question fera l'objet d'un débat de cinq heures — dans lequel Québec solidaire n'aura que quelques minutes pour se faire entendre.



La semaine dernière, l'annonce de ce changement par la Commission de la représentation électorale a pris tout le monde par surprise et soulevé un certain tollé, le projet n'ayant jamais été discuté avant. Le Parti québécois et la Coalition avenir Québec soutiennent Mme Massé dans sa protestation. La députée présentera aussi aujourd'hui son plan d'action pour tenter de convaincre la commission de reculer.



Gerry ou pas Gerry?





«Je vous annonce mon intention de retourner siéger à l’Assemblée nationale dès la semaine prochaine.» Ainsi parlait Gerry Sklavounos jeudi dernier… et normalement, «la semaine prochaine» fait référence à aujourd'hui même, alors que l'Assemblée nationale reprend ses travaux.



Mais le député y sera-t-il? Il espérait réintégrer le caucus libéral, sauf qu'il semble que sa déclaration publique n'a pas convaincu Philippe Couillard qu'il méritait de revenir. Les libéraux pourront en discuter en caucus en avant-midi. M. Sklavounos fait l'objet d'allégations de comportements déplacés envers plusieurs femmes.



En suspens: le sort de la brasserie Molson





Le sort du légendaire bâtiment de la brasserie Molson — situé dans le Vieux-Montréal — pourrait être précisé aujourd'hui, alors que Molson Coors dévoilera ses résultats du quatrième trimestre.



Depuis plusieurs mois, la compagnie est en réflexion autour de deux options: moderniser la brasserie de la rue Notre-Dame (ouverte depuis… 1786) ou encore en construire une nouvelle ailleurs dans la région métropolitaine. Deux lobbyistes ont été embauchés pour tenter de convaincre Québec d'investir dans le projet.